Çin menşeli Zepp Health markası olan Amazfit, giyilebilir teknoloji ürünleri ile piyasada yüksek kaliteyi uygun fiyata sunmasıyla biliniyor. Amazfit’in dayanıklılığıyla ön plana çıkan yeni akıllı saatinin Apple Watch Ultra 2’ye rakip olacağı söylenmekte. Ekstrem spor yapanların oldukça hoşuna gidecek olan Amazfit T-Rex 3 özellikleri belli oldu. Dayanıklı yapısıyla Amazfit T-Rex 3 fiyatı ve özellikleri içeriğimizde…

Dayanıklı Yapısıyla Amazfit T-Rex 3 Geliyor, İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Amazfit dayanıklı giyilebilir teknoloji ürünleri ile piyasada pazar payını artırmaya devam ediyor. Alameti farikası sağlamlığı olan T-Rex saat serisinin en son modeli Amazfit T-Rex 3, Samsung Galaxy Watch Ultra ve Apple Watch Ultra 2 cihazları ile rekabete geliyor.

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Geniş kapsamlı fitness ve sağlık özelliklerine sahip olan Amazfit’in yeni akıllı saati 100 metreye kadar olan suya dayanıklılık, paslanmaz çelik materyalden çelik çerçeve ve askeri sınıf polimer yapıya sahip. Selef modeline göre bazı özellikleri yükseltilen cihazın öncelikle ekranından bahsedelim. 1,5 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile gelecek olan saat 2000 nit parlaklık sunmakta. Bu nit değeri, Apple Watch Series 9 ve Google Pixel Watch 3 ile aynı seviyede.

27 Güne Kadar Pil Ömrü

Amazfit T-Rex 3 pil ömrü 27 güne kadar sürüyor ancak GPS’in sürekli açık olması halinde bu süre 7,5 güne kadar düşebiliyor. Söz konusu saatin selef modeli 24 güne kadar pil ömrü, GPS açık olduğu durumda ise pil ömrü 2,5 güne kadar idi. Fitness ve sağlık alanında kapsamlı özelliklere sahip olan T-Rex 3, 170 civarı spor modu ile geliyor. Geliştirilmiş kondisyon modu da bulunan akıllı saat stres ve uyku takibi, nabız ölçme, kandaki oksijen seviyesinin ölçümü gibi niteliklere de sahip.

Yapay zeka özellikleri ile donatılmış bu üst seviye akıllı telefonda Zepp Flow AI asistanı bulunmakta. Zepp Flow AI asistanı Open AI’ın GPT-40’ı tarafından desteklenmekte. Akıllı saati diğer yapay zeka özellikleri ise; Zepp Pay (Avrupa bölgesinde temassız ödeme imkanı), Helio Ring gibi niteliklerde bulunmakta. Bunların yanı sıra T-Rex 3 modelinin Wear OS işletim sistemi yerine Zepp OS 4 ile çalıştığını söyleyebilir.

Amazfit T-Rex 3 Fiyatı!

Piyasanın otoriter markalarının en güçlü akıllı saatleri ile rekabete gelen Amazfit T-Rex 3, kendi segmentinde bulunan saatlerden çok daha uygun bir fiyat ile sunuluyor. Bu kapsamda Amazfit T-Rex 3 akıllı saatinin fiyatı 280 dolar seviyesinde diyebiliriz. Cihaz hali hazırda Amazon’da satışa çıkmış durumda.

Amazfit T-Rex 3 özelliklerini kısaca listelemek gerekirse: