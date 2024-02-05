Deepfake Kullanarak 25 Milyon Dolar Dolandırdılar

Kötü oyuncular, ünlülerin kimliğine bürünmekten insanları dolandırarak para kazanmaya kadar her şey için deepfake kullanmaya devam ediyor. En son örnek, adı açıklanmayan çok uluslu bir şirkette çalışan bir finans çalışanının 200 milyon Hong Kong dolarını (25,6 milyon dolar) havale etmesi için kandırıldığı Hong Kong’da yaşandı.

Deepfake korkutucu bir hal alıyor

Hong Kong polisine göre dolandırıcılar, şirketin Birleşik Krallık merkezli finans müdürü kılığına giren çalışanla temasa geçti. E-posta gizli işlemler gerektirdiğinden başlangıçta şüpheliydi, ancak işte tam bu noktada derin sahtekarlıklar devreye girdi. İşçi, “CFO” ve şirketin diğer tanınabilir üyeleriyle bir video görüşmesine katıldı. Gerçekte, etkileşime girdiği her kişi, muhtemelen gerçek kişilerin herkese açık video klipleri kullanılarak oluşturulmuş bir deepfake’ti.

Deepfake, çalışandan kendisini tanıtmasını istedi ve ardından hızlı bir şekilde ona 25,6 milyon dolardan oluşan 15 transferini beş yerel banka hesabına yapması talimatını verdi. Görev için bir aciliyet duygusu yarattılar ve ardından çağrı aniden sona erdi. Bir hafta sonra çalışan, şirket içindeki talebi kontrol etti ve gerçeği keşfetti.