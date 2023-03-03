Dell G15 ve Dell G16 Dizüstü Bilgisayarlar Bu Ay Sonu Çıkıyor

Dell, yenilenen G15 ve G16 bütçe oyun dizüstü bilgisayarlarının bu ayın sonlarında ABD pazarında raflarda yerini alacağını duyurdu. Dizüstü bilgisayarlar ilk olarak CES 2023’te görücüye çıkmıştı ancak Dell bu cihazların fiyatını açıklamadı.

Yeni dizüstü bilgisayarlar, Intel ve Nvidia’nın en son donanımıyla gelecek. Yani Intel’in 13. Nesil işlemcileri ve Nvidia’nın RTX grafik işlemcilerine sahip olacaklar. CES duyurusuna göre, hem Dell G15 hem de G16 dizüstü bilgisayarlar Core i9-13900HX işlemci, yükseltilebilir 32 GB’a kadar DDR5 bellek, RTX 4070 grafik kartı ve 2 TB’a kadar depolama kapasitesi ile gelecek. İki dizüstü bilgisayar arasındaki ana fark ise ekran seçenekleri olacak.

Dell G15’i tercih edenler, 120 Hz yenileme hızına, Full HD çözünürlüğe ve 250 nit parlaklığa sahip 15,6 inç ekran veya 300 nit parlaklığa sahip 165 Hz ekran arasında seçim yapabilecek. Buna karşılık G16, 2560 x 1600 çözünürlüğe ve 300 nit parlaklığa sahip, 165 veya 240 Hz yenileme hızında kullanılabilen daha büyük 16 inç ekrana sahip olacak.

Intel Raptor Lake işlemciler ve Nvidia RTX GPU’ları içeren Dell G15 ve G16 dizüstü bilgisayarların temel çeşitleri sırasıyla 899 ve 1.499 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Dell’in AMD işlemcili modelleri önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planladığını, ancak bunların fiyatlarıyla ilgili herhangi bir bilgi açıklamadığını belirtelim.