Dell G3223D Oyun Monitörü Raflarda Yerini Aldı

Dell, kısa bir süre önce G3223D adlı yeni bir monitör duyurmuştu. Bu cihaz nihayet raflarda yerini aldı. Monitörün fiyatı 470 dolardan başlıyor. Monitör, 2560 x 1440 piksel çözünürlüğe ve 1 ms tepki süresine sahip 31;5 inç boyutunda ultra pürüzsüz bir IPS LCD ekranla geliyor. Yenileme hızı 165Hz’de zirve yapıyor ve 400 cd/m² parlaklık vaat ediyor.

DCI-P3 renk gamının %95’ini kapsayan toplam 1,07 milyar renk desteği vaat ediyor. Ayrıca yerleşik AMD FreeSync ve NVIDIA G-SYNC teknolojisi gibi yazılım geliştirmeleri için de desteğe sahip. Girişler arasında 2x HDMI bağlantı noktası, 1x DisplayPort ve USB-C yer alıyor.

Dell, G3223D oyun monitörünün bir PC’ye bağlandığında 165Hz ve bir oyun konsoluna bağlandığında; QHD çözünürlükte 120Hz’e kadar değişken yenileme hızını desteklediğini söylüyor. Ayrıca Dell 32 USB-C Oyun Monitörü 5 benzersiz ekran özelliği ile geliyor:

Gece Görüşü – Daha net bir resim için karanlık oyun sahnelerinde görüntü kontrastını ve netliği iyileştirir.

Clear Vision – Gündüz oyun sahnelerinin ayrıntılarını ve netliğini iyileştirir ve iyileştirir.

Chroma Vision – Oyun nesnelerini arka plandan ayırt etmeye yardımcı olmak için çeşitli oyun ortamlarında dinamik ısı haritaları uygular.

Bino Vision – Uzaktaki bir hedefi veya nesneyi 2 kata kadar büyütebilen bir ekran yakınlaştırma işlevi sağlar.

Artı İşareti – Oyun boyunca artı işaretini göstererek oyunun hararetinde nişan almayı iyileştirmeye yardımcı olur.