Dell XPS 15 9530 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Dell, popüler XPS serisi birinci sınıf dizüstü bilgisayarlarından yepyeni modelleri piyasaya sürdü. XP3 15 9530, 9500 serisinin en yeni üyesi ve önceki nesle göre küçük yükseltmelerle gelen yenilenmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Şirketin en yeni dizüstü bilgisayarı, en son nesil Intel CPU ve Nvidia GPU‘ya sahip. İkonik yapı estetiğine sadık kalan yeni XPS 15 9530, CNC işlenmiş alüminyumunu ve hatta kullanıcıların avuç içi dayanağı için bir karbon fiber kompozitini de beraberinde getiriyor.

Müşteriler, dokunmatik paneli destekleyen bir OLED panel üzerinde 3,5K çözünürlüğe sahip 15,6 inç InfinityEdge ekranı bile tercih edebilir. Bu ekran ayrıca 400 nit parlaklık, DisplayHDR 500 sertifikaları ve yüzde 100 DCI P3 renk gamı ​​sunacak.

Bunun dışında, dokunmayı desteklemeyen ancak yüzde 100 sRGB renk gamı ​​sunan Full HD+ çözünürlüklü IPS ekrana sahip 15,6 inç FHD+ panel bile seçilebilir. Donanım olarak XPS 15 9530, Core i5-13500H, Core i7-13700H veya Core i9-13900H işlemci sunuyor.

Bu işlemciler, 64 GB’a kadar çift kanallı DDR5 4800 MHz RAM ve 8 TB’a kadar dahili depolama ile geliyor. Grafikler için, Nvidia GeForce RTX 4050, RTX 4060 ve RTX 4070’in 40W modellerinin yanında Intel Arc A370M seçeneği de var.

Bağlantı seçenekleri arasında iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen2 Type-C bağlantı noktası ve DisplayPort bulunuyor. Hatta Dell, kutuda bir USB Type-C – 3.0 Type-A ve HDMI 2.0 adaptörü de vaat ediyor. Aynı zamanda tam boyutlu bir SD kart 6.0 okuyucu ve 3,5 mm kulaklık girişinin yanı sıra WiFi 6 ve Bluetooth 5.2’ye sahip. Şirket, XPS 15 9530’u 2.949 dolardan başlayan fiyatla satışa sundu.