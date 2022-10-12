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Dimensity 1080 Yonga Setine sahip Realme cihazları bu yıl geliyor

Ahmet Ekinler

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Dimensity 1080 Yonga Setine sahip Realme cihazları bu yıl geliyor

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MediaTek dün yeni Dimensity 1080 yonga setini tanıttı ve daha sonra Realme Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, Realme’nin bu yıl Dimensity 1080 destekli cihazları piyasaya süreceğini duyurdu.

Sheth, bu Dimensity 1080 destekli Realme cihazları hakkında hiçbir şey açıklamadı veya piyasaya sürülmeleri için herhangi bir zaman çerçevesi vermedi, ancak yakında onlar hakkında daha fazla şey duymayı umuyoruz.

Dimensity 1080 yongası, 6nm işlemine dayanmaktadır. 2,6 GHz’e kadar saat hızına sahip iki Cortex-A78 çekirdeğinden oluşan sekiz çekirdekli bir CPU ile birlikte gelir. Oyun ve video düzenleme gibi grafiksel olarak yoğun görevler Mali-G68 GPU tarafından gerçekleştirilir ve ayrıca 200MP kamera, 6GHz altı 5G ağları ve Wi-Fi 6 bağlantısı için destek vardır.

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KaynakArenaev

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