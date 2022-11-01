Dimensity 9200, 8 Kasım’da geliyor

Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2’yi Kasım ortasında duyuracak, ancak Mediatek’in bir sonraki amiral gemisi çok yakında geliyor.

Tayvanlı şirket, önümüzdeki Salı olan 8 Kasım için bir etkinlik planladı ve o zaman Dimensity 9200’ü görmeyi umuyoruz (adı henüz doğrulanmadı).

Sızdırılan testler, genel performansta büyük bir artış olduğunu ortaya çıkardı – Antutu’da 1,26 milyon puanın üzerinde, bu da Dimensity 9000’e göre %26’lık bir gelişme. Kaynaklar, çipin ham performansta %25’lik bir artış getirmesi beklenen bir Cortex-X3 prime CPU çekirdeğine sahip olacağını iddia ediyor.

GPU, ışın izleme için donanım desteğine sahip Immoralis-G715 olmalıdır. Bunun ilk testleri, Apple A16 Bionic’ten daha güçlü olduğunu gösterdi.