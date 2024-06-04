Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3 – Hangisi En İyi? Teknoloji Haberleri Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3 – Hangisi En İyi? Ayşen Sıla 0 Görüntüleme

MediaTek, bu yıl Mayıs ayında Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini duyururken, Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 ise Ekim 2023’te piyasaya çıktı. Her ikisi de, büyük akıllı telefon markalarının birçok amiral gemisine güç veren, muhteşem yeteneklere sahip amiral gemisi işlemciler olarak boy gösteriyor.

İki amiral gemisi işlemci, aynı TSMC’nin 4 nm süreci üzerine inşa edilmiş ancak farklı çekirdek konfigürasyonlarına ve donanım bileşenlerine sahip. Amiral gemisi bir cihaz satın almak istiyor ancak bu iki işlemci arasında karar veremiyorsanız bu karşılaştırma tam da size göre.

Dimensity 9300+ Snapdragon 8 Gen 3 Süreç TSMC 4nm TSMC 4nm CPU Çekirdekleri 8 8 CPU Mimarisi 1 x Cortex-X4 @ 3,4 GHz

3 x Cortex-X4 @ 2,85 GHz

4 x Cortex-A720 @ 2,0 GHz 1 x Cortex-X4 @ 3,25 GHz

3 x Cortex-A720 @ 3,15 GHz

2 x Cortex-A720 @ 2,96 GHz

2 x Cortex-A520 @ 2,27 GHz GPU Mali-G720 Ölümsüz MP12 Adreno750 NPU MediaTek NPU 790

Işın izleme desteği

Küresel aydınlatma Qualcomm Hexagon NPU

Işın izleme desteği

Küresel aydınlatma Hafıza 24 GB’a kadar

LPDDR5T @ 4800 MHz 24 GB’a kadar

LPDDR5X @ 4800 MHz Depolama UFS4.0 UFS4.0 Kamera Desteği 320 MP’ye kadar kamera sensörü desteği

MediaTek Imagiq 990 (18 bit)

8K @ 30 FPS, 4K @ 60 FPS 200 MP’ye kadar kamera sensörü desteği

Qualcomm Spectra (18 bit)

8K @ 30 FPS, 4K @ 120 FPS Görüntüleme 4K @ 120 Hz, WQHD @ 180 Hz 4K Ultra HD @ 60 Hz, QHD+ @ 144 Hz Bağlantı MediaTek 5G R16 modem

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Snapdragon X75 5G modem

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4

CPU, NPU ve GPU Karşılaştırması

Dimensity çipi dört güçlü Cortex-X4 çekirdeğiyle donatılırken, Snapdragon 8 Gen 3’te bir tane bulunuyor. Bununla birlikte, ikincisi daha fazla Cortex-A720 çekirdeğine sahip; bu, Cortex-X4’ten biraz daha az güçlü ancak güç açısından daha verimli.

Snapdragon 8 Gen 3 ayrıca iki adet güç tasarruflu Cortex-A520 çekirdeğine sahip.

Çekirdek konfigürasyon, Dimensity 9300+’ın performans oyununa liderlik edeceğini öne sürüyor ancak Snapdragon 8 Gen 3’ün performans ve pil arasında iyi bir denge sunması bekleniyor. Bu aynı zamanda diğer birçok faktörün yanı sıra yazılım optimizasyonlarına da bağlı.

Dimensity 9300+, CPU performansında Snapdragon 8 Gen 3 ile kafa kafaya, ancak GPU performansında önemli bir boşluk var. Dimensity çipi, ağır GPU iş yükünü taşıma konusunda hayal kırıklığı yaratıyor ancak yine de buradaki en iyilerden biri.

Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3 dahil çoğu modern işlemci, üretken yapay zeka modellerini destekleyen ve kullanıcıların cihazdaki yapay zeka görevlerini gerçekleştirmesine olanak tanıyan NPU’lara sahip. Akıllı telefon şirketleri giderek daha fazla yapay zeka özelliği benimsedikçe NPU’ların önemi zamanla artacak. Bu nedenle güçlü yapay zeka yeteneklerine sahip bir çipe sahip olmak iyi.

Bellek Karşılaştırması

Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3, dosyalara daha hızlı erişim için UFS 4.0 depolamayı destekliyor. Hızlı uygulama yükleme ve değiştirme için 4800 MHz saat hızına sahip LPDDR5X RAM ile birlikte geliyor.

Dolayısıyla, depolama ve bellek teknolojileri söz konusu olduğunda, her ikisi de aynı teknolojileri paylaştığı için burada net bir kazanan yok.

Multimedya Karşılaştırması

Dimensity 9300+, şirket içi bir Imagiq 990 ISP’ye sahip; Snapdragon 8 Gen 3 ise Spectra ISP’ye sahip. Her ikisi de 18 bit ISP olsa da, Dimensity çipi daha fazla kamera çözünürlüğünü, 320 MP tek kamera sensörünü (SD 8 Gen 3’te 200 MP’ye kıyasla) destekliyor.

Her iki yonga seti de saniyede 30 kare (fps) hızında 8K video çekebilme kapasitesine sahip. Ancak Snapdragon çip, Dimensity çipinde 60 fps ile sınırlandırılmış olan 120 fps hızında 4K video çekebiliyor.

Her iki çip de mükemmel ISP’ye ve mükemmel görüntüleme yeteneklerine sahip. Dolayısıyla her şey cihazda kullanılan kamera sensörlerine bağlı.

Ekran Karşılaştırması

Her iki yonga da 4K’ya kadar ekran çözünürlüğünü destekliyor, ancak Dimensity 120 Hz’ye kadar daha yüksek bir yenileme hızı sunuyor (SD 8 Gen 3’teki 60 Hz’ye kıyasla). Ayrıca Snapdragon çipindeki QHD+ çözünürlüğü 144Hz ile sınırlı (Dimensity 9300+’da 180Hz’e karşılık).



Çipler, izleme deneyimini daha zengin renkler ve kontrastlarla zenginleştiren HDR10 ve HDR10+ gibi çeşitli HDR formatlarını destekliyor.

Bağlantı Karşılaştırması

Dimensity çipinde MediaTek 5G R16 modem bulunurken, Snapdragon 8 Gen 3 şirket içi X75 5G modunu kullanıyor. Modemler farklı olsa da bağlantı kısmında çok büyük bir farklılık yok.

Her iki çip de 5G, Bluetooth 5.4 ve Wi-Fi bağlantısını destekliyor. Ayrıca GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS ve NavIC gibi gerekli konumlandırma teknolojilerini de destekliyor.

Geekbench

GeekBench V6 Dimensity 9300+ Snapdragon 8 Gen 3 Tek çekirdek 2313 2164 Çok Çekirdek 7743 6756

AnTuTu V10

AnTuTu V10 Dimensity 9300+ Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci 538809 466396 GPU 940944 865562 Hafıza 472337 406965 Kullanıcı deneyimi 353177 373825 Toplam puan 2305267 2112748

Dimensity 9300+, hem Geekbench hem de AnTuTu kıyaslamalarında Snapdragon 8 Gen 3’ün biraz ilerisinde yer alıyor.

Dimensity 9300+ vs Snapdragon 8 Gen 3: Hangisi Daha İyi?

Dimensity 9300+ ve Snapdragon 8 Gen 3, tek çekirdekli ve çok çekirdekli kıyaslamalarda yakından yarışarak neredeyse aynı CPU performansını sunuyor. Ancak GPU cephesinde Snapdragon çipi, Dimensity 9300+’nın açık ara önünde yer alıyor ancak ikincisi hala en iyilerden biri.

Dimensity çipi oyun söz konusu olduğunda saygın bir iş çıkarıyor ancak bence Snapdragon 8 Gen 3 daha iyi bir seçenek. Ancak düzenli kullanımda fark hissedilmiyor.