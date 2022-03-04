Disney+, reklamlarla desteklenen daha da ucuz bir sürüme sahip olabilir

Disney, akış hizmeti Disney+‘ın daha da ucuz bir versiyonunu başlatmayı düşünüyor. The Information’a göre yöneticiler, kullanıcı tabanını büyütmenin yeni yollarını arıyor. Bunlardan biri, aylık 7,99 ABD dolarından daha ucuz olacak reklam destekli bir sürüm olabilir ve bazı raporlar 5 ABD doları fiyat etiketi önermektedir.

Seviye muhtemelen rekabetin zaten şiddetli olduğu Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk gelecek. Paramount, Discovery, Warner Media ve NBC, reklam destekli bir abonelik katmanına sahiptir. İlk ikisinin en ucuz paketleri 4,99 dolardan zaten var, bu yüzden Disney’in buna uymaya çalıştığını görmek şaşırtıcı olmaz.

Disney bu işi yaparsa, Apple ve Netflix, reklamlarla ucuz versiyonu olmayan son büyük şirketler olacak. Bilgiler, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kullanıcıların artık reklamsız hizmetlerden kaçmadıklarını ortaya koydu – bu, Netflix’in on yıldan fazla bir süre önce öncülük ettiği bir şeydi – giderek daha fazla reklam destekli TV modeli hizmet türüne doğru kayan bir sektör haline geliyor.

Disney +’ın yaz aylarında ülkemizde de hizmet vereceğini hatırlatalım.