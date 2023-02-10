Disney ve Yahoo da işten çıkarmalar başlıyor

Teknoloji dünyası, satışlarda ve gelirde düşüşle zorlu bir dönemden geçiyor ve pek çok şirket maliyet tasarrufu önlemi olarak işçi sayılarını azaltıyor.

Twitter, Facebook’un ana şirketi Meta, Amazon, Google ve Microsoft işten çıkarmaları duyurdu ve şimdi Disney ve Yahoo da benzer duyurular yayınladı.

Disney’in CEO’su Robert Iger, “önemli bir dönüşümün” parçası olarak 7.000 kişinin işine son verileceğini, Yahoo’nun ise yaklaşık 1.700 kişiye denk gelen işgücünün %20’sini işten çıkaracağını açıkladı – bunlardan 1.000’i önümüzdeki hafta başlarında yollarını ayıracak.

Disney, 166.000’i ABD’de ve 54.000’i uluslararası olmak üzere 220.000 kişiyi istihdam etmektedir. Iger, “yayın işinin her yönünü” incelediğini ve genel olarak yerel ve küresel içeriği yeniden değerlendirmek de dahil olmak üzere “genel eğlence içeriğini agresif bir şekilde iyileştirme” üzerinde çalışacağını açıkladı.

Mali raporlar, tema parklarının sağlam büyümesinin, eğlence şirketi için video akış işindeki durgun performansı dengelemeyi başardığını ortaya koydu.

Yahoo’dan bahsetmişken, işten çıkarmaların neredeyse yarısı kârsız iş reklam teknolojisi biriminde olacak. Şirket, CBS’ye verdiği demeçte, bölümün beklentileri karşılamada başarısız olduğunu doğruladı. Açıklamada, bu hamlenin “uzun vadede reklamcılık işini basitleştirip güçlendirirken Yahoo’nun müşterilere ve ortaklara daha iyi değer sunmasını sağlayacağı” ifadeleri de eklendi.