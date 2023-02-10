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Disney ve Yahoo da işten çıkarmalar başlıyor

Walt Disney Co. Çarşamba günü yaptığı açıklamada, CEO Bob Iger tarafından duyurulan "önemli bir dönüşümün" parçası olarak yaklaşık 7.000 kişiyi işten çıkaracağını söyledi. Teknoloji endüstrisi bu yılın ilerleyen dönemlerinde olası bir ekonomik durgunluk öncesinde çalışanlarını işten çıkarmaya devam ederken, Yahoo da önümüzdeki yıl iş gücünün yaklaşık %20'sini veya kabaca 1.700 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Selin Polat

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Teknoloji dünyası, satışlarda ve gelirde düşüşle zorlu bir dönemden geçiyor ve pek çok şirket maliyet tasarrufu önlemi olarak işçi sayılarını azaltıyor.

Twitter, Facebook’un ana şirketi Meta, Amazon, Google ve Microsoft işten çıkarmaları duyurdu ve şimdi Disney ve Yahoo da benzer duyurular yayınladı.

Disney’in CEO’su Robert Iger, “önemli bir dönüşümün” parçası olarak 7.000 kişinin işine son verileceğini, Yahoo’nun ise yaklaşık 1.700 kişiye denk gelen işgücünün %20’sini işten çıkaracağını açıkladı – bunlardan 1.000’i önümüzdeki hafta başlarında yollarını ayıracak.

Disney, 166.000’i ABD’de ve 54.000’i uluslararası olmak üzere 220.000 kişiyi istihdam etmektedir. Iger, “yayın işinin her yönünü” incelediğini ve genel olarak yerel ve küresel içeriği yeniden değerlendirmek de dahil olmak üzere “genel eğlence içeriğini agresif bir şekilde iyileştirme” üzerinde çalışacağını açıkladı.

Mali raporlar, tema parklarının sağlam büyümesinin, eğlence şirketi için video akış işindeki durgun performansı dengelemeyi başardığını ortaya koydu.

Yahoo’dan bahsetmişken, işten çıkarmaların neredeyse yarısı kârsız iş reklam teknolojisi biriminde olacak. Şirket, CBS’ye verdiği demeçte, bölümün beklentileri karşılamada başarısız olduğunu doğruladı. Açıklamada, bu hamlenin “uzun vadede reklamcılık işini basitleştirip güçlendirirken Yahoo’nun müşterilere ve ortaklara daha iyi değer sunmasını sağlayacağı” ifadeleri de eklendi.

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Selin Polat
Selin Polathttps://www.cepkolik.com
Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdikten sonra kendimi teknolojiye verdim ve her türlü teknolojik ürünler ile ilgilendim. 1 Nisan itibari ile de Cepkolik.com ekibinde yer aldım. Ekibimizle birlikte teknoloji ile ilgili en güncel haberleri ve incelemeleri sizlere tüm detayları ile birlikte ulaştırmayı hedefliyoruz
KaynakGsmarena

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