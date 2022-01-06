DIZO Watch R ve Buds Z Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme TechLife markası DIZO; yepyeni Watch R ve Buds Z Pro ile en yeni akıllı aksesuarlarını duyurdu. Gelin yeni aksesuarlara birlikte bakalım.

Realme DIZO Watch R

Watch R, 360×360 piksel çözünürlüğe ve 550 nit parlaklığa sahip dairesel 1,3 inç AMOLED ekranla geliyor. Her zaman ekranda işlevsellik; 150’den fazla saat kadranı ve 110 spor modu için aktivite takibi vaat ediyor. Ayrıca saat metal bir çerçeveye sahip ve 5ATM su geçirmez. Ayrıca 24 saat kalp atış hızı takibi; SpO2 monitörü ve uyku takibi, normal kullanımda 12 günlük pil ömrü ve 60 günlük bekleme süresiyle geliyor.

Tam şarj yaklaşık 2 saat sürüyor. Bu arada Watch R’nin Bluetooth aracılığıyla bir telefonla eşleşmesi gerekiyor. Dizo Watch R’nin fiyatı 47 dolar ve açık satışlar 11 Ocak’ta başlıyor.

Realme DIZO Buds Z Pro

DIZO Buds Z Pro, 3 mikrofonlu sistem aracılığıyla aktif gürültü engelleme; 25 saate kadar birleşik pil ömrü sunuyor ve siyah ve mavi renklerle geliyor. Ayrıca 10 mm dinamik sürücüler aracılığıyla sesleri patlatıyor; ve daha zengin sesler için DIZO’nun Bass Boost+ algoritmasını kullanıyor.

Gövdelerin üst kısımları dokunmaya duyarlı ve ANC ve ortam modları arasında; geçiş yapmanın yanı sıra müzik çalmayı kontrol ediyor. Bu arada kulaklık kutusu USB-C aracılığıyla şarj oluyor ve on dakikalık hızlı bir yüklemeden; iki saatlik dayanıklılık sağlayan hızlı bir şarj seçeneği de var. Ayrıca kulaklık da 13 Ocak’ta görücüye çıkacak ve 30 dolar fiyat etiketine sahip.