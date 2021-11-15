DJI Action 2 vs GoPro Hero 10 Black Karşılaştırma

GoPro Hero 10 Black, şu anda satın alabileceğiniz en iyi aksiyon kamerasıdır, ancak bu tamamen yeni DJI Action 2 ile değişmek üzere olabilir mi?

DJI‘nin, kendisi de en iyi GoPro rakibi olan orijinal DJI Osmo Action‘ı takip etmesi, sadece kolay yolu seçme gibi bir durum değildi ve biraz geliştirilmiş bir versiyon yaptı. Ayrıca DJI, GoPro rakibi Insta360‘tan kendi kameralarından ve hatta GoPro’lardan daha fazla farklı bir tasarım ile görücüye çıktı.

Ancak bu yeni değişiklikler olumlu mu yoksa olumsuz mu? Yeni DJI Action 2‘nin GoPro Hero 10 Black ile karşılaştırmasını değerlendirmek için buradayız, böylece maceralarınızda hangi aksiyon kamerasını kullanacağınızı net bir şekilde öğrenebileceksiniz.

Fiyat: DJI Action 2 daha ucuz görünüyor, fakat..

Bir mağazaya gidip GoPro Hero 10 Black‘i satın alırsanız, size 499$ ‘a (Türkiye fiyatı: 6.670 TL) mal olacaktır. Bunun yerine yeni DJI Action 2’yi satın aldığınızda daha fazla bir rakam ödemek zorunda kalacağınızı söyleyebiliriz. Bu rakam 399 $. (Henüz Türkiye’de yok fakat 5.300 TL civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor.)

Bu DJI Action 2 paketi, ana kameranın yanı sıra power brick modülünü de sağlar. Bunun yerine ön ekran modülünü seçerseniz mevcut fiyata yaklaşık 129$ daha ödeyeğinizi unutmayın. Her ne kadar çift ekranlı modül göze hoş ve daha kullanışlı ogelse de (özellikle vlog çekimlerinde) ödeyeceğiniz fark da önemli ölçüde artıyor.

Eğer bu ürünleri yurt dışından alacaksanız GoPro yurt dışında size sınıfının en iyisi aksiyon kamerasını satın almanın alternatif bir yolunu sunuyor. GoPro Aboneliği ile GoPro Hero 10 Black’in fiyatı 399$. GoPro’nun aboneliği size bulut depolama, indirimler ve yılda iki adede kadar hasarlı kameranın değiştirilmesini sağlar (değiştirilen her Hero 10 Black için 99 $ ücretle).

İlk satın alma bir yıllık abonelik içerir ve daha sonra iptal edebilirsiniz, bu nedenle biraz zahmetsizdir. Tüm bunlar, iki kameranın fiyat açısından kabaca aynı olduğu ve bütçe bilincine sahip alıcı için net bir kazanan olmadığı anlamına geliyor.

Tasarım: Modüler ve geleneksel

DJI Action 2 ve GoPro Hero 10 arasındaki temel farkı ve tasarımları gözden kaçıramazsınız.

Soldaki: DJI Action 2 Dual-Screen Combo – Sağdaki: DJI Action 2 Power Combo

GoPro, daha yeni bir ikinci ön ekran eklenmesiyle, şirketin yıllardır sattığı türden oldukça geleneksel bir aksiyon kamerası şeklidir. Bu şeyleri yıllardır kullanan bizler için rahat bir tür kamera.

DJI Action 2, modüler bir kameradır. Ana üniteye sahipsiniz ve ihtiyacınız olduğunda bir pil modülü veya ön ekran modülü takabilirsiniz. Bunlar, yalnızca fiziksel prizler yerine mıknatıslar ve bir klips kullanarak bağlanır.

Ancak DJI, One R serisi kameralarıyla Insta360’ın modüler rotasında olduğu kadar ileri gitmedi. Action 2’nin ana ünitesini pili olduğu için tek başına kullanabilirsiniz.

HERO10 Black + Accessories Bundle

Bazılarınız GoPro Hero 10 Black’in de modüler bir kamera olduğunu düşünebilir. Bunun nedeni, son modellerde ekstra ekranlı Display Mod, mikrofonlu Media Mod ve LED dizili Light Mod alabilmenizdir. Bununla birlikte, bunlar isteğe bağlı özellikler için aksesuarlardır, oysa DJI sistemi oldukça temel öğeler için modlara dayanır.

Boyut ve ağırlık

DJI Action 2’nin modüler yaklaşımı, ana kamera gövdesinin GoPro Hero 10 Black’den çok daha küçük olduğu anlamına gelir. Sadece 39×39×22.3 mm ölçülerinde ve 56 gram ağırlığındadır.

GoPro ise 71,8 x 50,8 x 33,6 mm boyutlarında ve 158 gram ağırlığında. Neredeyse üç kat daha ağır, %50 daha kalın ve yaklaşık %85 daha uzun.

Bu, DJI Action 2’ye içerik yaratıcısı kalabalığı için yeni bir çekicilik kazandırmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Boynunuza taktığınız bir kolye ucuna manyetik olarak takılabilir, böylece bunu bir gömleğin altına takabilirsiniz ve kamera yüzeyine yapışmış gibi görünür.

Action 2 bir casus kamera değildir – ve zaten onlar farkında olmadan insanları filme almamalısınız – ancak size kamerayı kullanmadığınız zamanlarda saklamanız için şık bir yol sunar.

Pil veya güç modüllerini Action 2’ye ekleyin ve DJI hala daha hafif olsa bile GoPro Hero 10 Black’in ağırlığına yaklaşıyoruz. Kit, güç modülü ile 112 gram, ön ekran ile 120 gram ağırlığındadır. Bu, GoPro’dan 38 gram’a kadar daha az anlamına gelir.

Kontrolleri daha karmaşık hale getirmenin yanı sıra, bu esneklik için ödenmesi gereken bir bedel var. Kamera tek başına 10m su geçirmezlik sunuyor, bu harika ama bir modül takarsanız bunu kaybedersiniz. Ekstra modüllerinden biri ile Action 2 için 60M direnç sağladığından, bu durumda uygun su yalıtımı için su geçirmez kılıfı almanız gerekir.

Pil ömrü: GoPro daha uzun pil ömrü sunuyor

Ayrıca DJI’nin aksiyon kamerası için pil ömründe öngörülebilir bir değer var. DJI, yalnızca kamera parçasıyla Full HD çözünürlükte (30 fps) çekim yaparken Action 2’nin 70 dakikaya kadar süreceğini söylüyor.

GoPro Hero 10 Black, aynı senaryoda 112 dakikaya kadar sürer. 4K çözünürlükte (60 fps) çekim yaparken bu süre 76 dakikaya düşüyor. DJI de benzer bir düşüş yaşarsa, 4K modunu kullanırken 45-47 dakika sürmesi beklenebilir.

Günlük çekimler için 45 dakika yeterli mi? Çoğu zaman yeterli olabilir. Bununla birlikte, Action 2’nin aşırı ısınma eğilimini de hesaba katmanız gerekir; bu, yalnızca kısa klipler kaydedebileceği anlamına gelir. Örneğin, herhangi bir modül takılı olmadan, Action 2’miz 5 dakika 45 saniye sonra (pil %79’dayken) 4K 60fps’de kaydı durdurdu.

Yine de, Action 2’nin Güç Modu takılıyken pil ömrü çok daha iyi. Dayanıklılık 1080p’de 180 dakikaya çıkar – GoPro Hero 10 Black’den yaklaşık %60 daha uzun. Bunları tıpkı bir GoPro Bataryası gibi ele alabilirsiniz.

Ayrıca Action 2’nin Power Modu yerine ön ekran modülünü 180 yerine 160 dakikada (1080p) kullanırsanız biraz daha kötü rakamlar elde edersiniz. Bu modülün de kendi pili var.

Kullanılabilirlik: GoPro’nun daha fazla ekran alanı var

Bir DJI Action 2 satın aldığınızda, Insta360 One R kullanırken keşfettiğimiz sorunu çözmeniz gerekiyor. Ekran oldukça küçük ve 16:9 video yayınlarsanız ideal en boy oranı değil.

Bu, 446 x 424 piksellik 1.76 inçlik bir ekrandır. Çok keskin görünecek, ancak şekli neredeyse kare. Ön Dokunmatik Ekran Modülü de aynı ekrana sahiptir. Her ikisi de boyut ve şekil sorunları dışında çok kaliteli görünüyor.

Gorilla Glass korumalı OLED ekranlardır ve 500 nit parlaklık derecesine sahiptirler. Bu, daha düşük orta menzilli bir telefonun seviyesine benzer ve en azından dış mekanda makul derecede net görünecektir.

GoPro Hero 10 Black’in 2,27 inç geniş ekranında sahne oluşturmak çok daha rahat olacak.

Sensör: Daha büyük sensör, daha düşük çözünürlük

DJI, Action 2’nin sensöründe ilginç bir seçim yaptı. Bu GoPro’nun 1/2.3 inçlik sensöründen yaklaşık %35 daha büyük olan 1/1.7 inçlik bir sensördür ve 12MP’ye kadar çözünürlükte fotoğraf ve video çekmek için kullanılır.

Bununla birlikte, GoPro’nun 5K çözünürlükte çekim yapmasına izin veren çok daha yüksek çözünürlüklü 23.6 MP kamerası var. DJI Action 2, 5K’da çekim yapmak için yeterli piksele sahip değil.

Tabii ki, daha büyük sensör pikselleri, DJI’ye kullanılabilir gece çekimi yapma şansı verir. Bugüne kadar hiçbir GoPro düşük ışıkta performanslı olmayı başaramadı.

12MP’nin 4K video çekimi için en uygun sensör çözünürlüğü olduğunu iddia edebilirsiniz. Sony, bu çözünürlüğü Sony A7S III’te kullanmış gibi görünüyor.

Ancak aksiyon kamerasıyla çekim yapmanın gerçeklerini de göz önünde bulundurmak zorundayız. Çoğu zaman, gerçekten önemli ölçüde kırpılmış bir görünüm kullanırsınız. Action 2’de dijital yakınlaştırmayı kullandığınızda, 4K çözünürlüğe ulaşmak için sensör bilgilerini üstten örneklemiş olursunuz.

Yine de, daha düşük çözünürlüklü bir sensöre sahip olmasına rağmen, DJI Action 2, GoPro’dan biraz daha yüksek bir maksimum bit hızına sahiptir. 130 Mbps’ye kadar sunar; burada 100 Mbps, GoPro Hero 10 Black’in maksimum ayarıdır.

Çekim modları: GoPro daha iyi maksimuma çıkarma modları sunar

Daha önce de belirtildiği gibi, GoPro Hero 10 Black’in maksimum yakalama çözünürlüğü, DJI Action 2’lerden daha iyidir. 5.3k çözünürlüğe kadar çekim yapabilir.

DJI Action 2, 16:9 veya 4:3 en boy oranında 4K çözünürlüğü kullanabilir. Sonuncusu 4096×3072’dir. Bu, sensörün doğal çözünürlüğü olabilir, ancak umarız öyle değildir veya bu modda elektronik stabilizasyonu kullanamazsınız.

GoPro ayrıca ağır çekimde yakalama avantajına da sahiptir. 120 fps’de 4K veya 240 fps’de 2.7K çözünürlükte çekim yapabilir. DJI Action 2, 120 fps’de 4K’yı da işleyebilirken, 240 fps’de çekim yapmak istiyorsanız 1080p’den daha düşük bir çözünürlük kullanmanız gerekir.

Bu muhtemelen GoPro’nun daha güçlü veya daha optimize edilmiş GP2 işlemcisinin etkisidir. Geçen yılki GoPro Hero 9 Black, tıpkı Action 2 gibi, daha eski GP1 işlemciye sahip olduğu için 1080p’de yalnızca 240 fps işleyebilir.

Görüntü sabitleme: GoPro öncülük ediyor

Özellikle üst düzey aksiyon kameralarında yeniyseniz, bu kameraların stabilizasyonundan hayal kırıklığına uğrayacağınızı düşünmüyoruz. GoPro Hero 10 Black, Hypersmooth 4.0 adlı bir sistem kullanır. DJI’s Action 2, Rocksteady 2.0‘a sahiptir.

Ve etkileyici bir şekilde, her ikisi de ufuk seviyelendirme sunar. Bu, GoPro Hero 10 Black durumunda kamera 45 dereceye kadar önemli ölçüde eğilse bile çekiminizin “dik” görünmesini sağlar.

Doğal olarak bu, normal elektronik stabilizasyon ile aynı teknikleri kullandığından yalnızca dijital olarak kırpılmış modlarla çalışır. İlk önizleme çerçevesinin dışında kalan ancak sensör tarafından “görülen” görüntü verileri, son çekimi düzeltmek için kullanılır.

Bununla birlikte, DJI’nin HorizonSteady’si, GoPro’nun Horizon Levelling’inden çok daha erken çıkıyor. Horizon Steady’yi yalnızca 4K’nın altındaki çözünürlüklerde kullanabilirsiniz. 100 fps veya üzerinde çekim yaparsanız, hiç stabilizasyon elde edemezsiniz. Yine de, Action 2’de GoPro’nun daha sınırlı 45 derecesine kıyasla 180 derecelik eğim düzeltmesi elde edersiniz.

GoPro’nun sürümü, 240 fps’de 5K ve 2.7K dahil olmak üzere Hero 10 Black’in en iyi modlarında çalışır. Bir kez daha, GoPro GP2’nin neler yapabileceğini gösteren gücü budur. Oldukça etkileyici.

İlk izlenimler

DJI Action 2, GoPro Hero 10 Black’den daha niş bir kameradır. Orijinal Osmo Action, GoPro formülünü kullanma ve onu yükseltme konusunda iyi bir desteğe sahipken, Action 2 farklı bir yöne gidiyor.

Modüler yaklaşımı, giysilere takabileceğiniz veya bir GoPro’dan daha az şeylere monte edebileceğiniz ultra küçük bir kamera istiyorsanız harikadır. Ancak, düşük maliyetli, kolay değiştirilebilir pillerden ve 16:9 formatlı bir ekrandan fedakarlık edersiniz. GoPro Hero 10 Black’in GP2 işlemcisi, stabilizasyon ve yüksek kare hızlı video için de avantaj sağlıyor.

Yine de, kameranın başınıza veya gömleğinize bağlı olduğu çok sayıda vlog çekmek istiyorsanız, DJI Action 2 harika bir çözüm gibi görünüyor. Yine de film çekerken kendinizi görmek isterseniz, GoPro Hero 10 Black daha kullanışlı (ve tamamen su geçirmez) bir seçenektir.