DJI Action 2 İnceleme

GoPro’ya iyi bir alternatif olmaya çalışan DJI, 2019 yılından bu yana sessiz kaldı. Fakat geçtiğimiz günlerde, tanıttığı DJI Action 2 ile birlikte tüm oyunları bozmaya geldi. Osmo Action’dan aldığı tasarımıyla birlikte iyi özellikler sunuyor. Önde bir lens ve arkada bir ekran bulunan kamera, kare şeklinde karşımıza çıkıyor. Aksesuarlara ve yuvalara bağlanmak için güçlü mıknatıslar kullanıyor. Tasarım sınırlarını zorlayan ilgi çekici DJI Action 2’yi bu yazımızda ele alıyoruz.

Tasarım ve Fiyat

Action 2, kamerasını en temel özelliklerine göre ayrıştırıyor. Ana modül, yaklaşık 1,5 x 1,5 x 0,9 inç (HWD) boyutunda ve yaklaşık 56 gram ağırlığında küçük bir kareden oluşuyor. Genişliğini ve ağırlığını hemen hemen iki katına çıkaran, tabana oturan, aynı boyutta bir modül ile birlikte geliyor.

Cihazdaki yenilik sadece form faktörü değil; GoPro Hero Session, ekransız tasarımı onu Action 2’den daha az işlevsel kılsa da kare şeklindeydi. Action’ı gerçekten farklı kılan DJI’nin manyetik yuvası. Kamera manyetik ve doğrudan demir içeren nesnelere takılıyor. Bu da harika bir avantaj sağlıyor. Mıknatıslar, kamerayı ilginç yerlere yerleştirmek için son derece kullanışlı fakat hareketli değiller.

Dahil olan kordon, Action’ı kıvrık bir mekanizma olmadan da kullanabileceğiniz giyilebilir bir kamera haline getiriyor. Bunu denediğimizde sahiden de sabit içerikler elde etmeyi başardık.

Cihazda iki kit mevcut. Action 2 Power Combo, 399 dolardan daha uygun fiyatlı ve pil ömrünü uzatmak için bir eklenti Güç Modülü paketi içeriyor. Kasım ayının ortalarında mağazalara ulaşmasını bekliyoruz. Pil paketinde bir USB-C şarj bağlantı noktası ve bir microSD kart yuvası bulunur, ancak kameranın su geçirmez olduğunu belirtelim.

İkinci kit, Dual-Screen Combo adıyla 2 Kasım’da görücüye çıkıyor. Bu paket ise bir pil rezervi, USB-C ve bir microSD yuvası içeriyor ve önde bir dokunmatik LCD kısmı var. Üç ek mikrofon da sunan bu model 519 dolardan çok daha pahalı. Fakat vloggerlar için ideal. Bu arada Güç Modülü kendi başına 75 dolar ve Ön Dokunmatik Ekran Modülü 169 dolar. Action 2 kamera ise tek başına satılmıyor.

Aksesuar Seçenekleri

Her iki kit ile birlikte verilen bazı temel aksesuarlar var. Biri GoPro yuvalarıyla uyumlu, diğeri ise standart 1/4-20 tripod dişlisi ve bilyalı başlı olmak üzere iki kamera yuvasına sahip oluyorsunuz. Manyetik kordon, göğse takılan çekimler için giyilebilir bir kolye ve USB-A-USB-C şarj kablosu birlikte verilen aksesuarları tamamlıyor.

Fakat ekstra fiyata dahil aksesauarlar da var. Örneğin kamerayı suda çekmek istiyorsanız su geçirmez bir kılıf alabilirsiniz; yaklaşık 200 fit (60m) olarak derecelendirilmiş. Kılıfın maliyeti 65 dolar ve ayrıca ön ekrana veya pil eklentisine de uyuyor. Diğer seçeneklerin yanı sıra 75 dolarlık Bluetooth uzaktan kumandası, 39 dolarlık floating handle ve 35 dolarlık manyetik bir kafa bandına sahip bir selfie çubuğu da var. Kutudaki GoPro ve standart tripod bağlantıları ile çoğu standart fotoğraf, aksiyon kamerası veya video montaj aksesuarını da kullanabileceksiniz.

Dokunmatik Kontroller

Action 2, biri ana kamerada ve diğeri eklenti modülünde olmak üzere iki düğmeli bir tasarıma sahip, ancak her ikisi de tam olarak aynı işlevi görüyor. Uzun bir basış kamerayı açıyor veya kapatıyor. Kısa bir dokunuş videoları başlatıp, durdurmak veya fotoğraf çekmeye yarıyor.

Bu, küçük dokunmatik ekranı ana kontrol yüzeyiniz olarak bırakıyor. Yaklaşık 2 inç diyagonal lensin kullanımı biraz zor olsa da; uygun parmak yerleşimi ve DJI’nin ayarları değiştirmek için büyük simgeler kullanma tercihi ile fena değil.

Medyaya göz atmak için soldan, pozlama ayarlarını değiştirmek için sağdan; çözünürlük ve kare hızı seçenekleri için alttan ve tam menü için üstten kaydırmanız gerekiyor. Gerçekten zor olan tek kısım modları değiştirmek. Fotoğraf, video, zaman atlamalı, hızlı klip ve ağır çekim arasında geçiş yapmak için sola veya sağa kaydırmalısınız. Ancak kaydırmayı ekranın ortasından başlattığınızdan emin olmanız gerekiyor.

Sesli komutlar da çalışıyor. Kamera, “Kaydet”, “Kaydı Durdur”, “Fotoğraf Çek” ve “Kapat”a beklendiği gibi yanıt veriyor İşlevi kapatma özelliği de var. Böylece sesli bir ortamda doğrudan çalışmasını engelleyebilirsiniz.

Tam kontrol, Android ve iOS cihazlar için kullanılabilen bir akıllı telefon uygulaması olan DJI Mimo aracılığıyla da mevcut. Kamerayı iOS için beta sürümüyle test ettik (Action 2’yi değerlendirme için satışa sunulmadan önce aldık, ancak resmi sürüm kısa sürede uygulama mağazalarında olacak).

Telefonunuzun ekranında Action 2’nin lensinden beklendiği gibi çalışıyor. Elde yapılan işler için şık bir çözüm değil—kameranın küçük ama işlevsel dokunmatik ekranını burada tercih ederiz— ancak Action’ı bir tripod üzerine kurduysanız veya monte ettiyseniz kullanışlı.

Modlar

Modlara gelince, fotoğraf, video ve ağır çekim video kendiliğinden açıklayıcı. Hızlı klip, sosyal medya için kullanışlı, 15 saniyelik kısa bir video kaydediyor. Timelapse standart bir özellik, ancak DJI’nin kalabalıklar, bulutlar ve gün batımları için ön ayarlar içermesini sevdik. Kamera hareketi ile timelapse terimi olan Hyperlapse için, zamanı ne kadar sıkıştıracağına kameranın karar vermesine veya 2x, 5x, 10x, 15x ve 30x hızlandırma seçeneklerinden manuel olarak seçim yapmasına izin verebilirsiniz.

Action 2 ayrıca bir USB web kamerası olarak da çalışıyor, böylece konferans aramaları veya vlog’unuzu canlı yayınlamak için kullanabilirsiniz. Kamera, bir bilgisayara taktığınızda dosya aktarımı veya web kamerası modlarından birini seçmenizi istiyor.

Pil Ömrü ve Sürekli Kayıt

Action 2 kamera modülünün kendi pili var, ancak gücü oldukça düşük; yalnızca yaklaşık 17 dakikalık 4K60 kayıt süresi için iyi. Ön ekran ve pil takımı, uzun kayıt süreleri için kendi güç hücrelerine sahip. Ekran modülü, toplam 68 dakikalık kayıt için yaklaşık 49 dakika ekliyor. Pil takımı biraz daha uzuyor ve toplam 83 dakikalık kayıt süresi için 66 dakika ekliyor.

Aşırı ısınma, özellikle küçük kameralarda, uzun biçimli kayıtla ilgili bir sorun. DJI Action 2 da ısıyla mücadele ediyor. Pil ömrü testlerimizi parça parça yaptık. Çünkü kamerayı ısı nedeniyle kapanmadan 15 dakikadan daha uzun süre çalışmaya devam ettiremedik.

Uzun biçimli kayıt önemsediğiniz bir şeyse, ısıdan kaçınmanın bazı yolları da var. Daha düşük bir çözünürlük ve kare hızı kullanarak, kamerayı hava hareketiyle soğutulacak şekilde monte etmek ve tripod çalışması için sabitlemeyi kapatmak, sıcaklığı düşük tutmaya ve kamerayı çalıştırmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca pil yerine USB-C gücünü kapatmak, da fayda sağlayabilir.

Video ve Görüntüleme

Action 2’nin görüntüleme ve video kısımları güçlü. Aşırı spor hayranları ve vlogger’lar için Hero10 Black’e göre bazı gerçek avantajları var, özellikle daha geniş formatlı bir görüntü sensörü tarafından desteklenen daha geniş açılı bir lens. Aynı zamanda bazı şeyleri farklı yapıyor; Action 2’nin rengi, güneş doğduktan hemen sonra ışığın altında yan yana kullandığımızda; daha sıcak olan GoPro’nun renkli negatif görünümünden çok ters filme daha yakın.

Bunun bir kısmı için Action 2’nin merceğinin kenarına yakın parlak bir daire olarak görünen; renk sensörünü sayın. Daha iyi otomatik beyaz dengesi ve pozlama için; ortam ışığını görüntü sensöründen farklı bir şekilde okuyor.

Pro moduna ayarlandığında bile, kamera içi renk seçenekleri ve video kontrolü oldukça sınırlı. Düz bir görünüm için DJI’nin varsayılan; renk görünümünü kullanabiliyor veya daha düşük kontrastlı ve renk doygunluğuna sahip; bir profil olan D-Cinelike’e geçebiliyor.

Hareketsiz yakalama, JPG veya Raw DNG formatında 12MP çözünürlükte mevcut. Kamera dışı JPG’ler, canlı renkler ve karışık ışık seviyelerine sahip zorlu sahneler için yeterli olan dinamik aralık ile video kadar iyi görünüyor; gün doğumları buna iyi bir örnek.

Artıları

Küçük, her yere taşınabilen form faktörü

Manyetik montaj ve geçmeli aksesuarlar

Etkili dijital stabilizasyon

4K120 videoya kadar

12 MP fotoğraflar

33 metreye kadar su geçirmez

Web kamerası olarak çalışır

Eksileri