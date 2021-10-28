DJI Action 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Tanınmış drone yapımcısı DJI, bugün DJI Action 2 kameranın lansmanı ile taşınabilir kamera teklifini satışa sundu. Kamera, GoPro’ya bir rakip olarak görücüye çıktı. 2019’da piyasaya sürülen Osmo Action kamerasının üst modeli olarak geliyor.

DJI Action 2

Action 2’nin adlandırma sistemi, Osmo adının kaldırılmasıyla öncekinden biraz farklı. Buna rağmen, önceki modelin çift ekranlı tasarımını koruyor. Ayrıca manyetik özelliklere sahip çeşitli aksesuarlar ve eklentilerle birlikte geliyor.

Kamera, 39 mm kare ve 22 mm derinliğinde küçük bir modüle sahip. Kamera, 4K videolar kaydedebilen 12 MP sensör ile geliyor. 12MP lens, 155 derecelik geniş bir görüş alanı var. Cihaz ayrıca bir Corning Gorilla Glass tabakasıyla korunan 1.76 inç OLED dokunmatik ekrana sahip.

Modüler tasarım, kullanıcıların bir dizi mikrofon eşliğinde ikinci bir dokunmatik ekran eklemesine olanak tanıyor. Ekstra bir pil ve tripod veya GoPro montajı gibi birkaç bağlantı parçası takmak da mümkün. Kullanıcılar kamerayı, birlikte verilen bir kordon ile bir kolye gibi de takabilecek.

Action 2 kamera, modülerliği sayesinde yalnızca 53 gram ağırlığında. Bir microSD kart ile genişletilebilen dahili bir 32GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Kamera, elektronik stabilizasyon ve ufuk tesviye desteği de var. Canlı akış için veya web kamerası olarak da görev alabiliyor.

Fiyatlandırma ve bulunabilirlik söz konusu olduğunda, DJI Action 2 kameranın fiyatı 399 dolar. Bu fiyata cihaz, bir kamera yuvası, bir kordon ve kayıt süresini 180 dakikaya uzatan ve ekstra bir microSD kart yuvası sunan bir güç modülü ile geliyor.

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