DJI Mini 2 Drone’daki Batarya Sorunu Yakında Çözülecek!

Ünlü drone üreticilerinden biri olan DJI, DJI Mini 2 ile batarya ile ilgili bir sorunun iddialarına resmi olarak yanıt verdi ve şirket aynı zamanda bunun için bir düzeltmenin yakında geleceğini de söyledi.

Londra’dan bir YouTuber, cihazın pilinin uzun vadeli sağlığına zarar verebileceğini iddia ederek DJI Mini 2’deki pil sorununu vurguladıktan sonra, daha fazla kullanıcı aynı konuda şikayet etmeye başladı.

DJI Mini 2, Lityum Polimer (LiPo) piller kullanıyor ve ideal olarak, ömrünü uzatmaya ve uzun vadeli sorunları önlemeye yardımcı olmak için tam şarjda bırakıldığında yavaşça bitmeleri gerekiyor. Oysa DJI Mini 2’nin bataryası bir anda bitebiliyor.

Şirket, bu sorunu çözmek için, düzeltme üzerinde çalıştığını “piller drone veya şarj merkezindeyken ve yakın zamanda kullanılmadığında otomatik deşarjı başlatacak” yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayınlayacağını söylüyor.

Bu arada DJI Mini 2, geçen yıl Kasım ayında 449 dolara piyasaya sürüldü ve 30fps, 4X zoom, 2X kayıpsız zoom ve RAW formatında 4K videolar çekmek için destekle birlikte geliyor. QuickShot, QuickTransfer, Enhanced Photo ve Trimmed Download gibi özelliklerle OcuSync 2.0 tarafından destekleniyor. Pil ömrü ise 31 dakikalık uçuş süresi sunuyor.