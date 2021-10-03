DJI Phantom 5 Ne zaman Çıkıyor?

DJI Phantom 5 çıkış tarihi ile ilgili bazı detaylı bilgilere ulaştık. Yabancı kaynaklardan edindiğimiz bilgileri yazının devamında bulabilirsiniz.

DJI Phantom 5, Mavic Air 2 dışında 2021’deki en gelişmiş dronelardan biri olacak. Ne zaman satışa çıkacak? DJI Phantom 5, 2021 yılının sonuna doğru duyurulacak ve özellikleri sizi şaşırtacak.

Bu, yaklaşmakta olan DJI Phantom 5 ile ilgili tüm söylentileri ve spekülasyonları tamamlıyor. Ayrıca, henüz ilk dronunuzu satın almadıysanız, bakmanız gereken şey bu. Bu, 2021’deki en iyi drone olacak.

DJI Phantom 5’in beklenen bazı özelliklerini aşağıda belirttik.

Phantom 5 Uçuş Menzili

Kontrol aralığı söz konusu olduğunda, en iyisini alacağınızı zaten bilmelisiniz. Yeni DJI OcuSync 3.0 sistemi ile Phantom 5, toplamda maksimum 10 kilometreye kadar uzanan bir kontrol aralığı sunacak. Bu oldukça büyüktür ve kullanıcının herhangi bir sorun yaşamadan drone’yu çok uzak mesafelerden kontrol etmesine ve geri bildirim almasına olanak tanır. Bu, onu uzun mesafeli aktiviteler için uygun hale getirir.

DJI Phantom 5 Uçuş Süresi

Bu drone ortalama bir uçuş süresine sahip ama yine de piyasadaki diğer dronelardan daha fazla. Tam şarjla bu drone’u 38 dakika kesintisiz kullanabilirsiniz. Diğer modeller genellikle 25-33 dakika arasında uçuş süresine sahiptir.

DJI Phantom 5 Tasarım

Phantom 5‘in en havalı özelliklerinden ikisi, etkinleştirmek için havaya fırlat seçeneği ve beni izle özelliğidir, ancak bunlar zaten bir dronda olması gereken özellikler arasında yer alıyor. DJI Phantom 5‘in kabuğu iki renkte (beyaz ve siyah) sunulacak; bu ona sportif ve parlak bir görünüm kazandıracaktır.

Hemen fark edeceğiniz bir diğer yükseltme, Gimbal ve takılan kamerada. Gimbal için, önceki tasarımda olduğu gibi 360 dönüş yapmak için merkezi olarak yerleştirilmiş tek bir motora sahip olmak yerine, kameranın her iki yanından motorlar yer alacak.

DJI Phantom 5 x Drone kameralarını bir akıllı saatle senkronize etme. Drone kameralarını bir akıllı saatle senkronize etme. Drone’nuzu akıllı saatinizle kontrol etmek ister misiniz? Artık yapabilirsiniz, Phantom 5 serisi, akıllı saatinizle senkronize olacak. Gökyüzü boyama özelliği, drone’nuzu kontrol etmenizi ve gökyüzünde bir tasarım oluşturmanızı sağlar.

Bu drone’nun görüş sensörleri de güzelce yerleştirilmiş ve iniş takımlarının buluştuğu yerde gövdeye entegre edilmiştir. SD kart ve mikro USB yuvaları, dronun ortasında kasanın soluna doğru yerleştirilmiştir. Bu cihazın pili de tamamen yenilendi ve yeniden tasarlandı.

Bu modelin pil şarj süresi, tam şarj olması için öncekinden biraz daha uzun sürüyor. Bu cihazın şarj cihazı da öncekilerden tamamen farklı. Bu şarj cihazıyla ilgili iyi bir şey, her iki yönde de kullanılabilmesidir.

Bu cihazın uçuş kontrolörü de modelin tamamı için kullanılan aynı beyaz kaplamayı paylaşıyor. Bu kontrolördeki düğmeler ve anahtarlar ile DJI Phantom 4 pro kontrol kumandası arasında ince farklar vardır. Bu drone için farklı düğmeler aşağıdaki gibidir:

Uçuş modu anahtarı olan ‘P’ düğmesi, ara noktaları ayarlama, canlı izleme, uçmak için dokunma, ilgi çekici noktaları gösterme vb. gibi ayarlara sahiptir. ‘P’ modunda, uçuş hızları saatte 22 mile kadar ulaşabilir.

‘S’ düğmesi, DJI Phantom 5’inizle agresif olmaya karar verebileceğiniz yeni Spor Modudur. Yaratıcı mod seçenekleri bu modda mevcut değildir, ancak onunla daha yüksek hızlara ulaşabilirsiniz.

‘A’ düğmesi, öncekine çok benzer şekilde çalışan Tutum Modu içindir. Tam olarak rakımı korumak ve tüm manuel kontrolleri çalışır durumda tutmak gibi bir şey için kullanılır.

Bu modelde yapılan bir diğer büyük gelişme, hafif malzeme ve eşyaları taşıyabilen ve taşıyabilen bir kasanın dahil edilmesidir. Sonuç olarak, önceki Phantom 3’ün hayranları için yeni yapılan Phantom 4 Pro büyük bir yükseltmedir ve eksiksiz bir dizi yeni özellik ve işlev sunar.

DJI Phantom 5 Teknik Özellikleri

Geri çekilebilir iniş takımı

DJI Air Sence

OcuSyc 3.0

Düşük gürültülü çabuk açılan pervaneler

Drone’yu el hareketlerinizle kontrol edin

Beş yönlü görüş sistemi, Phantom 5’in 5 metreye kadar olan engelleri algılamasını sağlayarak 60 km’ye kadar korumalı bir uçuşa izin verir.

Kişileri otomatik olarak takip edebilme.

Yeni bir pil gücü sistemi, soğuk havalarda uçarken pilleri otomatik olarak ısıtır.

Bu drone için piller 3600 mAh olacak.

Otomatik kalkış ve otomatik geri dönüş

Drone’yu daha kolay kontrol etmenizi sağlayan GPS teknolojisi

Companion App, kamera tarafından çekilen görüntünün görüntülenmesini sağlar.

4K kalitesinde video çekebilme.

48 Megapiksel fotoğraf çekebilme

Fotoğrafların ve diğer çekimlerin daha düzgün yakalanmasını sağlayan 360 Gimbals sabitleme teknolojisi

Yakalanan videolara müzik ve metin düzenlemenizi sağlayan yerleşik bir yönetmen yazılımı

Birlikte gelen çift pusula modülü sayesinde son derece güvenilir.

Saatte 84 KM hıza ulaşabilir.

Değiştirilebilir lens.

DJI Phantom 5’in özellikleri ve çıkış tarihi hakkında yeni bilgiler edindiğimizde bu başlığı güncelleyeceğiz.