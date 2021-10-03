DJI Mini 3 Ne Zaman Çıkacak?

DJI Mavic 3’ü (20 Ekim) ve DJI Action 2’yi (27 Ekim) piyasaya sürdükten sonra, DJI büyük olasılıkla 15 Kasım 2021’de yeni bir DJI Mini 3 modelini piyasaya sürecek.

DJI Mini 3, 2019’un sonlarında piyasaya sürülen orijinal DJI Mavic Mini‘den sadece bir yıl sonra ortaya çıkan DJI Mini 2‘nin daha gelişmiş versiyonuyla gelecek. Ayrıca DJI Mini SE‘yi de unutmayalım. bu yaz piyasaya çıktı.

DJI’nin halihazırda DJI Mini’nin üçüncü bir yinelemesini planlayıp planlamadığından veya bu mini drone’nun yeni Autel Nano Serisine yanıt olarak geliştirildiğinden emin değiliz.

DJI Mini 3 Drone 15 Kasım’da Gelecek.

250 gramdan daha hafif olan Mini 3 dışında, teknik özellikler hakkında henüz bir bilgimiz yok. Ancak DJI Mini 3’ün rekabetçi olmasını bekliyoruz, bu nedenle Autel Nano Serisinden daha ucuz olabilir. Ayrıca 1/2 inçlik bir sensöre sahip olabilir ve 3 yönlü engellerden kaçınma özelliğine sahip olabilir.

Yeni DJI Mini 3’te ne tür özellikler görmek istersiniz? Aşağıdaki yorumlarda bize bildirin.