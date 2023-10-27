DJI Osmo Pocket 3 tanıtıldı – özellikleri ve fiyatı

Merakla beklenen DJI Osmo Pocket 3, haftalardır süren sızıntı ve söylentilere son vererek resmen geldi. Bu kompakt, gimbal stabilize video kamera, vlog meraklıları için en iyi seçim ve bütçesi kısıtlı olanlar için harika bir video kamera seçeneği olmaya hazırlanıyor.

Pocket serisine aşina olmayanlar için, sağlam stabilizasyon ve yaratıcı kamera manevraları için üç eksenli bir gimbal ile donatılmış kompakt video kameralardan oluşuyor. DJI Pocket 2’nin piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra, şimdi onu sosyal medya platformları için içerik oluşturmak için mükemmel kılan önemli geliştirmelerle modernize edilmiş bir versiyonla tanışıyoruz.

Göze çarpan gelişme, DJI Osmo Pocket 3 incelememizde Pocket serisi için “oyun değiştirici” olarak tanımlanan bir değişiklik olan 1/1.7 inçlik bir sensörden 1 inçlik bir sensöre yükseltmedir. Bu geçiş, gelişmiş görüntü kalitesi ve önemli ölçüde geliştirilmiş düşük ışık performansı anlamına geliyor.

Pocket 3 ayrıca çekimlerinizi çerçevelemek için oldukça büyük bir 2 inç dokunmatik ekrana, 4K / 120 fps ağır çekim video çekebilme özelliğine, kesintisiz konu takibi için ActiveTrack 6.0 otomatik odaklamaya, bir tripod yuvasına ve çeşitli diğer geliştirmelere sahiptir. İşte DJI Pocket 3 ile ilgili her şeye kapsamlı bir genel bakış.

DJI Pocket 3 Fiyat ve Çıkış Tarihi

DJI Pocket 3 şu anda iki farklı paket halinde sipariş edilebilir. Standart Pocket 3 paketi 519 $ olarak fiyatlandırılmıştır ve kameranın yanı sıra bilek kayışı, USB-C şarj kablosu ve standart 1/4 inç dişli bir tutamak gibi bazı aksesuarları içerir. Bu fiyat, 2020’de piyasaya sürüldüğünde 349 $ olarak fiyatlandırılan Pocket 2‘ye kıyasla önemli bir fiyat artışına işaret ediyor.

Eksiksiz bir vlog kurulumuna ihtiyaç duyanlar için, Pocket 3’ün Creator Combo’su 669 $ karşılığında mevcuttur. Bu paket, standart paketteki her şeyin yanı sıra bir DJI Mic 2 verici, mikrofon ön camı, bir mikrofon klipsi mıknatısı, pil tutacağı, mini tripod ve bir taşıma çantası içerir.

DJI Pocket 3 Özellikleri ve Tasarımı

Pocket 3’ün teknik özelliklerine bakıldığında, Pocket 2’nin geliştirilmiş ekrana sahip güçlendirilmiş bir versiyonu olan bu kompakt video kamerada önemli donanım yükseltmeleri yapıldığı görülüyor. Yeni 1 inç sensör (4K/120p video çekebiliyor) ve daha büyük 2 inç dokunmatik ekranın yanı sıra, tek bir şarjla yaklaşık iki saat 4K kayıt sağlayan daha büyük bir pil (875mAh’den 1300mAh’ye yükseltilmiş) de mevcut. Özellikle, Power Delivery şarj cihazıyla yalnızca 32 dakika süren hızlı bir şekilde şarj olabiliyor.

Pocket 3, sosyal medya için içerik çekmek veya aile anlarını yakalamak için ideal bir kamera olmasını sağlayan birkaç yeni özellik sunuyor. Bu özellikler arasında 3K çözünürlüğe kadar TikTok dostu dikey videolar çekmek için yeni bir portre modu da yer alıyor. Ayrıca ActiveTrack 6.0, güçlü yüz algılama ve videolarınız için dinamik dönüş geçişleri oluşturmak üzere ‘spin shot’ gibi çekim modları sunuyor. Canlı yayın modunun eklenmesi de dikkate değer bir diğer yenilik.

Osmo Pocket 3 Creator Combo Osmo Pocket 3

Pocket 3’ün daha büyük boyutunun yanı sıra tek küçük hayal kırıklığı, Pocket 2’dekilerle aynı kalan ses seçenekleridir (üç mikrofonlu bir dizi). Bununla birlikte, Creator Combo’yu tercih ederseniz, harici bir kablosuz mikrofon ve bir ön cam içerir ve Pocket 3 yeni DJI Mic 2 vericisiyle uyumludur.

DJI Pocket 3 vs. Pocket 2

Teknik Özellikler DJI Pocket 3 DJI Pocket 2 Sensör 1-inç CMOS 1/1.7-inç Lens 20mm f/2.0 20mm f/1.8 Ekran Boyutu 2-inç 1-inç Ekran Çözünürlüğü 314 x 556 Piksel 220 × 240 Piksel Ekran Parlaklığı 700 nits 500 nits ISO Aralığı 50-6400 (video)

50-16000 (düşük-ışık video) 100-6400 (video) Şarj Süresi 32 Dakika (DJI 65s PD şarj ile) 73 Dakika Oto Fokus ActiveTrack 6.0 ActiveTrack 3.0 Video Özellikleri 4K/120fps 4K/60fps Max video bit-derinliği 10-bit 8-bit Boyutlar 139.7 x 42.2 x 33.5 mm 124.7 x 38.1 x 30 mm Ağırlık 179 gram 117 gram Batarya 1300 mAh 875 mAh Çalışma Süresi 166 Dakika 140 Dakika

Osmo Pocket 3 Osmo Pocket 2

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Pocket 3’ün artan gücü bazı ödünleri de beraberinde getiriyor. Pocket 2’den biraz daha hantal ve ağır, 62 gram daha ağır, ancak yine de iyi çalışıyor ve özellikle Sony ZV-1 II gibi 1 inç sensörlü kompakt fotoğraf makinelerinin 292 gram ağırlığında olduğu düşünüldüğünde bu ilave ağırlık makul.

Pocket 3’ün yapı kalitesi kayda değer; döndürülebilir 2 inç ekran sağlam bir his veriyor ve kameranın tabanında kullanışlı bir tripod yuvası bulunuyor.

DJI Pocket 3 Alınır mı?

DJI Pocket 3, selefinin eksikliklerinin çoğunu gidererek sosyal medya içeriği oluşturmak veya aile anlarını yakalamak için mükemmel bir seçim olarak kendini kanıtlıyor.

1 inçlik sensörüyle düşük ışıkta görüntü kalitesini önemli ölçüde artırıyor ve portre çekiminden zaman atlamalarına kadar bir dizi kullanışlı çekim modu, onu akıllı telefonunuzda video çekmeye göre çok yönlü bir yükseltme haline getiriyor.

Tek küçük dezavantajı dahili depolama alanının olmaması ve Pocket 2’ye kıyasla gözle görülür bir fiyat artışı. Bununla birlikte, en iyi vlog kameralarından bazılarına kıyasla nispeten uygun fiyatlı olmaya devam ediyor ve çok yönlülüğü ve görüntü kalitesi onu değerli bir yatırım haline getiriyor.