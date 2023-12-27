Dodge Challenger Fabrikadan Veda Etti

Otomotiv dünyasının sevilen efsanevi modeli Dodge Challenger, geçtiğimiz cuma günü itibariyle üretimine son vererek bir dönemi kapatma kararı aldı. Ford Mustang ve Chevrolet Camaro gibi efsanevi rakipleriyle birlikte artık yeni nesil otomobillere yer açmak adına veda eden Challenger, otomobil tutkunları tarafından özlemle anılıyor.

Dodge Challenger modeli üretimi sona erdi

Son üretilen araç, ismi gibi efsanevi bir mirası temsil eden SRT Demon 170 oldu. Patch Blackberry rengine sahip olan bu özel araç, haziran ayında bağış amacıyla satışa sunulmuş ve dikkat çekici 700 bin dolarlık fiyatıyla otomobil dünyasında ses getirmişti. Üstelik, bu özel aracın banttan inen Challenger’larla aynı olup olmadığı konusundaki merak da aracın efsanevi hikayesini daha da ilginç hale getiriyor.

Challenger, son 20 yıldır Kanada’daki Brampton Assamblesi’nde üretiliyordu ve bu süre zarfında otomobil tutkunlarına performans ve estetik açıdan unutulmaz deneyimler yaşattı. Ancak, Challenger serisinin kapanışının nedeni, gelecekteki Challenger modellerinin elektrikli olacağı yolundaki planlarla ilgilidir. Elektrifikasyon trendine uyum sağlamak amacıyla Dodge’un yeni bir Challenger modeli üzerinde çalıştığına dair spekülasyonlar, otomobil tutkunlarını heyecanlandırıyor ve geleceğe dair bir umut ışığı oluşturuyor.