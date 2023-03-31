Dokunmatik Ekranlı Apple AirPods Pro Geliyor!

Teknolojik yenilik söz konusu olduğunda Apple her zaman öncü olmuştur. Son zamanlarda, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple’ın popüler AirPods Pro kasasının olası bir yeniden tasarımını ortaya koyan bir patent başvurusu yayınladı.

Önerilen tasarım, kullanıcıların Apple Music, Apple TV+, Haritalar ve daha fazlası gibi çeşitli uygulamalarla etkileşim kurmasını sağlayan bir dokunmatik ekrana sahip. Bu eklenen işlevsellik, cihazlarıyla etkinliği, verimliliği ve kullanıcı memnuniyetini artırmayı amaçlıyor.

Yeni patentli tasarım, AirPods kasasını mini bir dokunmatik ekrana dönüştürerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu tasarımda, kulaklık kılıfı bir grafik kullanıcı arabirimi (GUI), bir veya daha fazla işlemci, bellek ve birden fazla işlevi gerçekleştirmek için bir veya daha fazla modül veya talimat setine sahip. Kullanıcı, GUI ile öncelikle dokunmaya duyarlı yüzeydeki parmak temasları ve hareketlerle veya bir Apple Pencil ile etkileşim kurabiliyor.

Apple’ın vizyonu, kullanıcılara sorunsuz bir deneyim sunarak temel uygulamalara ve hizmetlere doğrudan AirPods kutusundan erişmelerini sağlıyor. Ekranların, dokunmaya duyarlı yüzeylerin, dokunsal çıktı üreteçlerinin, cihaz yönlendirme sensörlerinin ve ses sistemlerinin entegrasyonu, kullanıcılar için sezgisel ve verimli bir arayüz oluşturmayı amaçlıyor.

Patent başvurusu, Apple Music, Apple TV+, Haritalar, Hava Durumu ve Sesli Kitaplar gibi uygulamaları kullanarak çeşitli senaryoları gösteren vaka ekranını çalışırken sergileyen çok çeşitli patent rakamlarını içeriyor. Bu rakamlar, AirPods kasasındaki dokunmatik ekranın potansiyel çok yönlülüğünü göstererek kullanıcılara daha rahat ve keyifli bir deneyim sunuyor.

Apple’ın sesli asistanı Siri, kullanıcıyla bir uygulama veya hizmet hakkında iletişim ve etkileşimi kolaylaştırmak için tasarıma dahil edilmiş. Patent rakamlarında pembe baloncuklarla temsil edilen Siri, dokunmatik ekran arabirimi aracılığıyla kullanıcılara rehberlik etmedeki rolünü gösteriyor.