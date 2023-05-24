Dönen çerçeveli Samsung Galaxy Watch 6 Classic geliyor

Samsung, bu yılın sonlarında gerçekleşmesi beklenen Galaxy Watch 6 akıllı saat serisinin lansmanı için hazırlanıyor. Son zamanlarda ortaya çıkan sızıntılar, merakla beklenen Galaxy Watch 6 Classic modelinin tasarımına bir göz atmamızı sağladı. Yeni çıkan 3D görseller, akıllı saatin temel tasarım öğelerini ortaya koyuyor.

Sızdırılan görüntüler, Galaxy Watch 6 Classic’i zarif siyah renk seçeneğiyle gösteriyor. Cihaz, dayanıklı bir metal kasaya ve manyetik tokalı rahat bir silikon bilekliğe sahip. Özellikle, popüler Galaxy Watch 4 Classic’i anımsatan, dönen kalın bir çerçeveyle çevrili 1,47 inç dairesel Super AMOLED ekrana sahip.

Kasanın sağ tarafında, Galaxy Watch 6 Classic’in iki düğmesi bulunurken, sol tarafı temiz ve süslenmemiş durumda. Akıllı saatin arkasında, gelişmiş sağlık izleme özelliklerine odaklanıldığını gösteren bir kalp atış hızı sensörü ve PPG (Fotopletismografi) sensörleri bulunuyor.

Sızıntıda spesifik özellikler açıklanmasa da sektör uzmanları Galaxy Watch 6 Classic’in barometre, vücut kompozisyonu analizi, EKG, cayro, GPS, NFC, uyku takibi ve sıcaklık sensörü gibi bir dizi özellik sunacağını tahmin ediyor. Ek olarak raporlar, yeni cihaz için 470×470 piksel ekran çözünürlüğü öneriyor.