Drone Kargolar Hız Kesmeden Artıyor – Bu Yıl Daha Fazla Artacak!

Çin alışveriş platformu Meituan, drone teslimatlarında büyük adımlar attı. Şirket, 2022 yılına kadar bir önceki yıla göre %400’den fazla artışla 100.000’den fazla drone teslimatını tamamladığını duyurdu.

2017’de başlayan insansız hava aracı teslimat hizmeti, 2021’in başlarında resmi olarak normal deneme operasyonunu başlattı. 2022’nin sonu itibarıyla Meituan insansız hava araçları, 18 topluluk ve ofis binasını kapsayan yaklaşık 20.000 haneye hizmet vererek Shenzhen ve Şangay’a indi.

Meituan’ın drone teslimat hizmeti, ortalama 12 dakikalık teslimat süresiyle son derece hızlı. Bu, geleneksel dağıtım yöntemlerinden yaklaşık %150 daha verimli ve kullanıcılara yaklaşık 30.000 saat bekleme süresi kazandırıyor.

Şirketin dronları şu anda catering, güzellik ve kozmetik dahil olmak üzere 20.000’den fazla hızlı tüketim ürünü süpermarketinin teslimatını yapabiliyor ve ayrıca Apple iPhone ve vivo gibi yeni ürünler de dronlar tarafından teslim edilebiliyor.

Meituan’ın drone teslimat hizmetinin ana kullanıcıları, toplam kullanıcıların yaklaşık %80’ini oluşturan 20-35 yaş arası beyaz yakalı işçilerden oluşuyor. Bu, geleneksel dağıtım modellerinden yaklaşık yüzde 10 daha yüksek. Şirket ayrıca, kullanıcılarının alışveriş yaparken drone teslimatlarını tercih ettiğini de kaydetti.

Meituan’ın drone ile teslimat hizmeti başarılı oldu ve şirketin finansal başarısına katkıda bulundu. 2022 son çeyrekte şirketin geliri, bir önceki yıla göre %28,2 artışla 62,62 milyar yuan oldu ve net karı 1,22 milyar yuan oldu ve kayıpları kârâ dönüştürdü. 2023 yılında bu teslimat türünün daha da büyümesi bekleniyor.