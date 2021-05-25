Dünya Geliştiriciler Konferansı Haziran Ayında Başlıyor!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı bu yıl 7 Haziran‘da başlatacak. Şirket resmi olarak duyurduğu bu tarihte düzenleyeceği konferansı geçen yıl olduğu gibi bu yılda çevrimiçi canlı yayın yaparak gerçekleştirecek. Bunun en büyük sebebi ise bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsü oluyor.

Her yıl olduğu gibi bu etkinliğin en yoğun zamanı ilk günü oluyor. Şirket etkinliğin ilk günü bizzat resmi olarak iOS, iPadOS, macOS, watchOS ve tvOS hakkında yeni gelişmeleri ve daha fazlasının duyurusunu yapıyor. Aynı zamanda ilk gün yeni cihazlar ve bazı donanım duyurularıda yapılabiliyor. Bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi aynı şekilde ilerleyen bir konferans yapılması bekleniyor.

Dünya Geliştiriciler Konferası‘nın açılış konuşması, Apple TV, resmi web sitesi, Apple Developer uygulaması ve Apple‘ın resmi Youtube kanalından resmi olarak yayınlancak. Ayrıca konferansın ilk gününde dünya çapındaki geliştiriciler için Apple‘ın yeni araçları, teknolojileri ve diğer geliştirmeleri hakkında bilgiler verilecek. Bununla birlikte geliştiriciler konferans sırasında Apple‘ın laboratuvarına girebilecek ve oradaki mühendisler ile birebir konuşabilecek.

Onlardan yeni teknolojiler gibi birçok konuda bilgi alabilecekler. 8 Haziran‘dan itibaren konferans videoları Apple Developer uygulaması ve web sitesinden yayınlanacak. Şirket ayrıca konferans içerisinde kodlama ve tasarım yarışması gibi etkinlikler düzenleyecek. Konuk olacak olan konuşmacılarında bulunacağı bu konferansta düzenlenecek etkinlik ödülleri konferansın son günü olan 10 Haziran‘da kazananlara teslim edilecek.