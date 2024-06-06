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Dünyanın en değerli 2’nci şirketi Nvidia Mayıs’ta 14 milyar dolar kar elde etti. Piyasa değerini gün be gün artıran Nvidia; Apple’ı, Alphabet’i, Amazon’u geride bırakarak global çapta en değerli ikinci şirket olmayı başardı; birincilik hala Microsoft’un. Peki Nvidia bu başarıyı nasıl yakaladı? İşte ayrıntılar…

Dünyanın En Değerli 2’nci Şirketi Nvidia Mayıs’ta 14 Milyar Dolar Kar Elde Etti

NVIDIA’nın piyasa değeri 3,01 trilyon dolar oldu. Yapay zeka çipleri ile başarısını taçlandıran Nvidia dünyanın en değerli ikinci şirketi konumuna geçti. Hali hazırda dünyanın en değerli şirketi Microsoft. Nvidia dünya devi Amazon, Apple gibi şirketleri ardında bıraktı. Çip üreten şirket özellikle AI çipleri konusunda büyük bir başarı sağladı.

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Nvidia’nın yapay zeka çipi olan H100, büyük bir başarıya imza attı. Nvidia yapay zeka hızlandırıcıları AI çip piyasasını yüzde 70 – 95 oranında elinde bulundurmakta. Nvidia piyasa değeri geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 1 trilyon dolar seviyesine çıkmıştı. 2024 Şubat ayında, henüz bir yıl bile olmamışken piyasa değerini 2 trilyon dolara çıkaran şirket Mayıs ayı itibarı ile de 3,01 trilyon dolar rakamına ulaştı. Yani Nvida 1 yılda piyasa değerini 3’e katladı.

Nvidia hisse senetleri 7 Haziran’da bölünecek; şu anda hisse 1.220 dolar seviyelerinden işlem görmekte. AI çip piyasasında tabiri caizse tekelleşen şirket, ilerleyen süreçte her yıl yeni bir yapay zeka çipini pazara çıkarmayı hedefliyor. Şirketin 2024 yılı için planı da Blackwell B200 GPU’yu piyasaya sumak. Yeni çipleri ile Nvidia’nın AI çipi konusunda rakipsiz olması beklenmekte.

Nvidia Her Yıl Yeni AI Çipi Piyasaya Sürecek

Dünya devi Nvidia Mayıs ayında 14 milyar dolarlık bir kar elde etti. Şirketin bu hızlı büyüme trendi piyasada AI çiplerine olan ilgiyi göstermekte. Nvidia’nın bu karı hem AI teknolojisi ile üretilmiş çiplere piyasanın ihtiyacı olduğunu hem de şirketin işini oldukça iyi yaptığı anlamına geliyor . Şirketin bu yükselişi teknoloji sektörünün de ilgisini çekmekte ve yapay zeka teknolojilerine olan ilgiyi artırmakta.

Nvidia’nın dünya devlerini geride bırakması piyasada büyük yankı uyandırdı ve şirketin bu başarısı kalıcı olabilecek mi, merak konusu. Nvidia başarısının kalıcılığını sağlamak için bu alanda, piyasayı yenilikleri ile buluşturmaya devam edecek ancak rakipleri nasıl aksiyon alacak, bekleyip göreceğiz.