Dünyanın İlk Elektrikli Uçan Dairesi Shenzhen’de Kalkış Yaptı

Dünyanın ilk insanlı “uçan dairesi” ilk uçuşunu Shenzen Talent Park’ta gerçekleştirdi. Tamamen Çin’in Shenzhen kentinde geliştirilen bu dikkat çekici hava aracı, çok sayıda izleyicinin ilgisini çekti.

Merakla beklenen etkinlik, bilim kurgu filmlerinde ve televizyonda tasvir edilen ikonik uçan dairelere çarpıcı bir benzerlik gösteren dikey bir kalkış ve iniş uçağı sergiledi. Ayırt edici özelliği, merkezde oturanlara çevrelerinin benzersiz bir panoramik görüntüsünü sunan şeffaf bir yarım küre içeriyor.

15 dakikalık uçuş süresi, 200 metreye kadar uçuş irtifası ve saatte 50 kilometre maksimum yatay uçuş hızı ile bu sıra dışı uçak, hava performansında yeni ölçütler belirliyor. Ayrıca, otomatik ve manuel sürüş modları arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapma esnekliği sunarak pilotlara gelişmiş kontrol ve uyarlanabilirlik sağlıyor.

Altı delikli bir kanal ve 12 pervane motorunun sofistike bir konfigürasyonu ile donatılmış olan bu olağanüstü uçak, güç kaynağı, güç motoru çalışması ve uçuş kontrolünde benzeri görülmemiş bir üçlü güvenlik yedekliliğine ulaşıyor. Bu yenilikçi tasarım, benzersiz bir güvenilirlik sağlar ve potansiyel riskleri azaltıyor.

Elektrikli dikey insanlı uçan daire, Shenzhen UFO Technology Co. Ltd. tarafından oluşturuldu. Şirket, teknoloji için şimdiden küresel bir patent aldı. Raporlara göre, bu uçan dairenin öncü gelişimi, Beihang Üniversitesi ve Kuzeybatı Politeknik Üniversitesi’nden gelen son derece yetenekli bir araştırma ve geliştirme ekibi tarafından yönetildi. Üç yılı aşkın bir süreye yayılan yorulmak bilmez çabaları, bu yenilikçi ürünün yaratılmasıyla sonuçlandı.