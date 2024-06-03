Dünyanın İlk Tam Çerçeve Zoom Lensi Satışa Çıktı!

Sigma adlı bir firma, yepyeni 28-45mm F1.8 DG DN Art lensini piyasaya sürerek tam çerçeve lens dünyasını adeta sarstı. Bu yenilikçi lens birçok ilki bünyesinde barındırıyor ve bu da onu hem profesyonel hem de meraklı fotoğrafçılar için son derece çekici bir seçenek haline getiriyor. Bu lensi bu kadar özel kılan şeyin ne olduğuna daha yakından bakalım.

Sigma 28-45mm F1.8 DG DN, sabit f/1,8 diyafram açıklığına sahip dünyanın ilk tam çerçeve zoom lensi unvanını taşıyor. Bu etkileyici özellik, tüm yakınlaştırma aralığı boyunca olağanüstü düşük ışık performansına ve güzel arka plan bulanıklığına (bokeh) olanak tanıyor.

Geniş açıdan hafif telefotoya kadar her odak uzaklığında rüya gibi bir arka plana sahip çarpıcı portreler çektiğinizi hayal edin. Sabit f/1,8 diyafram açıklığı aynı zamanda birçok yüksek kaliteli prime lensin performansına rakip olarak, farklı aydınlatma koşulları için lensleri değiştirmeye gerek kalmadan olağanüstü görüntü kalitesi sunuyor.

Etkileyici yeteneklerine rağmen Sigma taşınabilirlikten ödün vermemiş. Lens, yakınlaştırma sırasında toplam uzunluğun sabit kalmasını sağlayan dahili bir yakınlaştırma mekanizması kullanıyor. Bu, bazı zoom lenslerde yaşanan “lens kaymasını” ortadan kaldırıyor ve onu seyahat veya sokak fotoğrafçılığı için ideal hale getiriyor. Ek olarak odaklama mesafesi, yakın çekimler için odaklama hesaplamalarını basitleştirerek yakınlaştırma aralığı boyunca sabit 30 cm olarak kalıyor.

Muhteşem Odaklama ve Olağanüstü Kalite

Sigma 28-45mm F1.8 DG DN, gelişmiş 18 öğeli, 15 gruplu lens yapısına sahip. Bu karmaşık tasarım, renk sapmalarını ve diğer optik bozulmaları etkili bir şekilde en aza indirmek için 5 SLD (Özel Düşük Dağılım) elemanı ve 3 küresel olmayan lensi içeriyor.

Bu öğeler, daha geniş diyafram açıklıklarında bile çerçevenin tamamında keskin, net görüntüler sunmak için birlikte çalışıyor. Ayrıca Sigma’nın nano gözenekli kaplaması ve süper çok katmanlı kaplama teknolojisi, özellikle arkadan aydınlatmalı durumlarda çekim yaparken parlamayı ve gölgelenmeyi azaltarak görüntü kalitesini daha da artırıyor.

Sigma, profesyonel düzeydeki özelliklerden de ödün vermedi. Lens, hızlı ve sessiz otomatik odaklama için yüksek hızlı bir HLA doğrusal motor kullanıyor ve hiçbir anı kaçırmamanızı sağlıyor. Çift yönlü odaklama halkası, titiz kontrol gerektiren durumlar için mükemmel olan, hassas manuel odaklama ayarlarına olanak tanıyor.

Objektif ayrıca bir diyafram halkası, bir sonsuz diyafram anahtarı, bir diyafram kilitleme anahtarı, iki özelleştirilebilir AFL düğmesi (belirli işlevleri atamak için) ve kilitli taç yaprağı şeklinde bir objektif kapağı dahil olmak üzere çeşitli fiziksel kontrollere de sahip.

Profesyonel kullanımın zorluklarına dayanacak şekilde üretilen Sigma 28-45mm F1.8 DG DN, toza ve su sıçramasına dayanıklı bir lens gövdesiyle geliyor. Ön lens grubu aynı zamanda suya ve yağa dayanıklı bir kaplamayla donatılmış olarak geliyor ve bu da onu zorlu ortamlarda çekime uygun hale getiriyor. İster doğa şartlarına göğüs geriyor ister tozlu yerlerde geziniyor olun, lensinizin kusursuz performans göstereceğinden emin olabilirsiniz.

Olağanüstü görüntü kalitesi, sabit hızlı diyafram açıklığı ve çok yönlü zoom aralığıyla Sigma 28-45mm F1.8 DG DN Art lens, çok çeşitli fotoğrafçılar için hepsi bir arada bir paket sunuyor. Portre fotoğrafçıları güzel bokeh ve düşük ışık özelliklerini beğenecek, manzara ve sokak fotoğrafçıları ise çok yönlü zoom aralığından ve olağanüstü keskinlikten yararlanacak.