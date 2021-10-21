E Devlet’ten Vatandaşları Zahmetten Kurtaracak Yeni Özellik

E devlet üzerinden kimlik doğrulama geliyor. Resmi işlemlerle ilgili olarak e devlet üzerinden kimlik doğrulama yapabilecekler için ciddi bir zaman tasarrufu geliyor. Resmi işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan ve şu ana dek onlarca işlem için hizmet verebilen e-Devlet’e yeni bir özellik ekleniyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacak çalışmalarla hayata geçirilecek özellik, e-imza almak isteyen vatandaşların kimlik doğrulama işlemlerinin internet üzerinden yapılabilmesini sağlayacak. Vatandaşlar bu sayede, kimlik doğrulamak için başvuru merkezlerine gitmek zorunda kalmayacaklar.

E imza sistemiyle birlikte vatandaşlar için büyük kolaylık gelecek. İnternet üzerinden kimlik doğrulama yapabilecekler için bu yeni sistem de çok ilgi çekici olacak. Yapay zeka ile ilgili yapılacak olan yeni düzenleme, kimlik kontrolü ile ilgili sürekli düzenleme yaratıyor.

E imza edinme süreciyle ilgili konuşma yapan E İmza TR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç: E-imza edinme sürecini her ne kadar 15 dakikada sonuçlandırsak da, yüz yüze kimlik doğrulama zorunluluğundan dolayı vatandaşlarımız bizzat başvuru merkezimize gelmek zorundalar. Bu durum e-imza almak isteyen vatandaşlarımız için büyük bir zaman kaybına yol açıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelikle değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle 21 Aralık 2021 tarihinden itibaren kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek.

E- İmza yeni kimlik kartlara yüklenebiliyor

E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, vatandaşlara ikinci bir müjde daha verdi. Yapılan bu değişikliklerle birlikte artık kimliklerin içine de bilgiler yüklenebilecek. Bu işlem kimlik erişim cihazları vasıtasıyla yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına elektronik imza yükletmek isteyen vatandaşlarımız, kimlik erişim cihazı bulunan her noktadan birkaç dakika içerisinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına e-imza yükletebilecek.