E Ink Kaleido 3, ePaper Teknolojisiyle Satışa Çıktı!

E Ink, ticari işletmeler için yepyeni bir ürünü piyasaya sürdü. Şirket, en yeni renkli ePaper teknolojisi sayesinde dış mekan uygulamaları için üretilmiş yeni Kaleido 3‘ü tanıttı. Gelin daha detaylı bakalım.

Adından da anlaşılacağı gibi, yeni ürün özellikle dış mekan uygulamaları için üretildi. Yeni Kaleido 3, Dijital Ev Dışı (DOOH) reklam tabelaları için tasarlanmış renkli baskı eKağıt teknolojisine sahip. Yeni teknolojisi sayesinde değişen sıcaklık aralığında dış mekanda kullanıma uygun. Dış mekan kullanımı için üretilmiş olmasına rağmen, poster benzeri bir görsel kalite sunmak için dinamik renkli ekran özellikleri sunuyor.

Tüm bunlar ve E Ink Kaleido hâlâ düşük karbonlu ve çevre dostu bir teşhir çözümü vaat ediyor. Resmi notlara göre, “E Ink Kaleido‘nun teknolojisini temel alan E Ink, kendisini, müşterilerin dinamik görüntüleme, enerji tasarrufu, çevre koruma ve çevre koruma ile ilgili beklentilerini karşılayabilen, dış mekan uygulamalarına uygun geniş sıcaklıklı renkli ePaper teknolojisini geliştirmeye adamış. Kaleido 3 Outdoor ayrıca sıcak ve renkli bir ekran oluşturmak için siyah beyaz elektronik kağıt film üzerinde bir RGB renk filtresi dizisi kullanıyor ve 42 inç ekran boyutunda 4.096 renk sunuyor.

E Ink Kaleido 3 Outdoor, rahat bir izleme deneyimi sağlamak için canlı renkli görüntü bilgileri ve net metinler veriyor. Özellikle Kaleido 3, -15°C ile 65°C arasında etkileyici bir çalışma sıcaklığı aralığına sahip. Bu, cihazı pahalı ve yüksek enerji tüketen ısıtma veya soğutma mekanizmalarına ihtiyaç duymadan aşırı sıcaklıklara sahip alanlarda kullanılabilecek kadar çok yönlü hale getiriyor. Bu da genel güç tüketimini azaltıyor.