Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Efsane Film Serisi Terminatör Anime Versiyonu ile Geliyor Teknoloji Haberleri Efsane Film Serisi Terminatör Anime Versiyonu ile Geliyor Emine Emre 3 Görüntüleme

Aksiyon tutkunlarının en sevdiği filmlerden olan Terminatör serisinin son filmi 2019 yılında yayınlanmıştı. Serinin ilk yapımı 1984 yılında piyasaya çıkmış ve beklenmedik bir hasılata ulaşmıştı. Şimdi ise efsane film serisi Terminatör anime versiyonu geliyor. Aksiyon filmi kategorisinde en beğenilen yapımlardan olan Terminatör, anime dizisi şeklinde izleyiciye sunulacak. Bir Netflix yapımı olan anime dizisi Terminatör Zero çıkış tarihi de belli oldu. İşte ayrıntılar…

Efsane Film Serisi Terminatör Anime Versiyonu ile Geliyor

Netflix Terminatör: Zero anime dizisinin fragmanını yayınladı. Fragmanda görülüğü üzere anime dünyası muhteşem bir aksiyon yapımıyla karşılaşacak. Terminatör’ün anime dizisi versiyonu bir Netflix yapımı olarak karşımıza çıkıyor. Fragmanda yer aldığı üzere dizide Malcolm Lee isimli bir bilim adamı yapay zeka geliştirme çalışmaları ile uğraşmakta.

En güncel film ve dizi haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Terminatör serisinin pek çok filminde olduğu gibi Malcolm Lee ve üç çocuğu kısa bir zaman dilimi içerisinde bir robotun hedefinde oluyor. Bu robot Lee ile çocuklarını avlamaya çalışıyor. Fragmandan anlaşılacağı üzere bu anime dizisi klasik Terminatör filmlerindekini aratmayacak bir şekilde distopik – siberpunk yapısına sadık kalıyor.

Bahse konu robotları tasvir etmek gerekirse, yüzlerinin yarısının olmadığını ve Android olduklarını söyleyebiliriz. Dizide, nükleer bir felaket atlatmış evrende geçen gerilim ve heyecan dolu bir koşuşturma yer alıyor. Netflix’in yayınladığı teaserda görüldüğü üzere parka tarzı kıyafet giymiş, T-800 model numaralı bir Terminatör yer alıyor. Bu terminatörün yanı sıra fragmanda bir de kurtarma robotu bulunmakta. Netflix’in paylaştığı Terminatör Zero fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kurtarma robotunun ise sarı yağmurluk tarzı bir kıyafet giydiğini söyleyebiliriz. Kısa bir teaser olsa da Termitaör: Zero hikayesinin farklı yönlere evrilebileceği hissediliyor. Söz konusu anime dizisinde gelecekten gelmiş olan asker, 1997 yılına yolculuk etmekte. Netflix yapımı olan Terminatör Zero’nun birinci sezonu 8 bölümden oluşacak. Peki bu heyecan verici hikayeye sahip olan Terminatör anime dizisi ne zaman yayınlanacak?

Terminator: Zero Yayın Tarihi Ne Zaman?

Aksiyon ve anime severleri heyecanlandıran Terminatör anime dizisi Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre 29 Ağustos 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak. Dizinin 29 Ağustos’ta yayınlanacak olması tesadüfi ya da gelişi güzel olarak belirlenmiş değil.

29 Ağustos, Terminatör 2 filmindeki kıyamet gününe atıf yapıyor. Önem verilen bu detaylar ise Terminatör anime dizisine heyecan katıyor. Fragmanda görüldüğü üzere dizinin çizimleri ve seslendirmesi muhteşem. Terminatör Zero oldukça kaliteli bir yapım olmuşa benziyor ve piyasayı sallaması bekleniyor.