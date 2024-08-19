El Konsolu Zotac Gaming Zone Piyasaya Çıktı, İşte Fiyatı!

Zotac; Hong Kong merkezli, köklü bir bilgisayar donanımı üreticisi. Markanın yeni taşınabilir oyun konsolu Zotac Gaming ZONE, 2024 Computex fuarında duyurulmuştu. Oldukça ilgi çeken konsol uzun zamandır beklenmekteydi. Özellikleri itibarıyla oyun severlerin oldukça ilgisini çeken Gaming Zone, sonunda satışa sunuldu. El konsolu Zotac Gaming Zone piyasaya çıktı. Konsolun fiyatı ve özelliklerini içeriğimizde derledik…

El Konsolu Zotac Gaming Zone Piyasaya Çıktı

Zotac üst segment el konsolunu sonunda piyasaya çıkardı. Ancak global çapta değil; bazı ülkelerde ve e-ticaret sitelerinde. AMD Ryzen 7 8840U işlemcisiyle gelen Gaming Zone gücüyle ön plana çıkıyor. Hali hazırda ön siparişe açılan taşınabilir oyun konsolu premium seviyede bir cihaz olarak geliyor.

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Zotac’ın yeni el konsoluna güç veren AMD Ryzen 7 8840U işlemci, Zen 4 mimariye ve RDNA 3 grafik birimine sahip. 16GB LPDDR5X RAM ile gelen Gaming Zone 512 GB’lık bir depolama alanı barındırmakta. Ekran tarafına baktığımızda ise 7 inç büyüklüğünde AMOLED panel ile geldiğini söyleyebiliriz. Full HD çözünürlük sunan ekran 120 Hz yenileme hızına, 800 nit parlaklık seviyesine sahip. Bu özelliklere bakılınca Zotac Gaming Zone’un görüntü kalitesinin oldukça iyi seviyede olduğu söylenebilir.

Zotac taşınabilir oyun konsolu kontrol özellikleri ile de ön plana çıkmakta. Bu kapsamda cihazda hassas ve aşınmaya karşı dayanıklı tetikleyiciler ve analog çubuklar yer alıyor. Gamig zone el konsolu ergonomik bir tasarıma sahip ve konsoldaki her detay cihazın daha konforlu olmasına yönelik olarak tasarlanmış. Radial dials, ayarlanabilen tetikçiler ve simetrik kontrol yerleşimi de bu amaca yönelik eklenen özelliklerden denilebilir.

Zotac Gaming ZONE Fiyatı Ne Kadar?

Zotac Gaming ZONE bağlantı kısmına baktığımızda Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E özelliklerini sıralayabiliriz. Zotac oyun konsolu ile birlikte suya dayanıklı bir taşıma çantası ve Docking Station da satışa çıkmış durumda. Docking Station cihaza ek depolama alanı ve bağlantı opsiyonları sunuyor ve bu şekilde taşınabilen oyun konsolu bir bilgisayara dönüşebiliyor.

Zotac taşınabilen oyun konsolunda bir ön kamera, parmak izi okuyucu ve mikrofon da yer almakta. Bunların yanı sıra marka, Gaming Zone satın alımlarında, 1 aylık Game Pass aboneliğini de ücretsiz bir şekilde sunmakta. Cihazın fiyatına geldiğimizde ise yaklaşık 800 dolar seviyesinden satışa sunulduğunu söyleyebiliriz.