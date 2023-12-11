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Elon Musk Tesla İçin The Holiday Update 2023’ü Tanıttı

Elon Musk liderliğindeki Tesla, The Holiday 2023 Update ile otomobil endüstrisinde bir kez daha çığır açıyor. Yenilikçi korna sesleriyle dikkat çeken Tesla, X hesabında paylaşılan güncelleme ile sürücülere eşsiz bir keçi sesi deneyimi sunuyor.

Fatih Kuruçay

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Elon Musk Tesla İçin The Holiday Update 2023'ü Tanıttı

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Tesla CEO’su Elon Musk, sürekli olarak Tesla otomobillerini yenilikçi özelliklerle donatma konusundaki taahhüdünü sürdürüyor. Elektrikli otomobiller arasında önemli bir tercih olan Tesla, önümüzdeki hafta kullanıcılara heyecan verici yeni yetenekler sunuyor. The Holiday 2023 Update adlı ve 2023.44.25 sürüm numaralı güncelleme, Tesla otomobillerine farklı ve gelişmiş özellikler eklemeyi vaat ediyor.

Elon Musk Tesla İçin The Holiday Update 2023'ü Tanıttı

Tesla korna seslerinde yenilikçi bir adım atıyor

Tesla, otomobillerindeki özgünleştirilebilir korna sesleriyle bir kez daha dikkat çekiyor. Şirket, X hesabında paylaştığı güncelleme bilgilerinde, kullanıcılara sunulan yeni özellikler arasında en dikkat çekeni keçi sesi seçeneği oldu. Artık Tesla sürücüleri, her korna çaldıklarında eşsiz bir keçi sesi duyuyor.

Elon Musk Tesla İçin The Holiday Update 2023'ü Tanıttı

Tesla hava yastığı açıldığında otomatik acil servis araması yapıyor

Tesla, sürücü güvenliğine verdiği önemle bir kez daha öne çıkıyor. Şirket, sürücülerini potansiyel tehlikelerden koruma amacıyla geliştirdiği yeni bir özellikle dikkat çekiyor. Tesla otomobillerindeki hava yastıklarının açılması durumunda, sistem otomatik olarak acil servisi arıyor.

Elon Musk Tesla İçin The Holiday Update 2023'ü Tanıttı

Tesla arka koltuklar için oyun seçeneği sunuyor

Tesla, sürücü ve ön koltukta seyahat eden yolcular için geliştirdiği gelişmiş multimedya ekran özelliklerine bir yenisini ekliyor. Yapılan yeni güncelleme ile artık arka koltuktaki yolcular da çeşitli oyunları oynayabiliyor, böylece uzun seyahatler daha eğlenceli bir hale geliyor. Geçtiğimiz yıl Sonic the Hedgehog oyununu entegre eden Tesla, bu güncelleme ile oyun çeşitliliğini daha da artırıyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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