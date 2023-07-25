En hafif Apple Watch – Apple Watch Ultra 2 olacak!

Apple, geçen yıl Apple Watch Ultra‘yı piyasaya sürdü. Birinci sınıf akıllı saat, son derece talep gördü ve iyi bir satış karı elde etti. Akıllı saatin üst modeli, bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek olan sonbahar etkinliğinde satışa çıkacak. Şimdi ise bir kaynak, ikinci nesil Apple Watch Ultra hakkında önemli bilgileri açıkladı.

İkinci nesil Apple Watch Ultra şimdiye kadarki en hafif Apple Watch olacak. Kaynak, revize edilmiş değerler de dahil olmak üzere bunun dışında hiçbir şey açıklamıyor. Bu, markanın yeni akıllı saatinde oldukça hoş bir değişiklik olacak.

Apple Watch Ultra, rakiplerine kıyasla en büyük ve en ağır akıllı saatlerden biriydi. Akıllı saatin titanyum modeli 49 mm kasaya sahip ve 61,3 gram ağırlığında. Bu, 31,9 gram ağırlığındaki 41 mm alüminyum model olan en hafif Series 8 saatinden iki kat daha ağır olmasını sağlıyor.

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre Apple Watch Ultra’yı yapmak için 3D parçalar kullanmayı planlıyor. Metal parçalar yerine plastik parçaların kullanılması akıllı saatin ağırlığının azaltılmasına yardımcı olabilir. Ayrıca üretim sürelerini ve maliyeti azalttığı da söylenmektedir. Ayrıca Apple Watch Ultra’nın 2.1 inç Micro LED ekrana sahip olacağına dair söylentiler de var.