En İyi Akıllı Bileklik Modelleri – 2024

En çok kullanılan giyilebilir teknoloji cihazlarından biri olan akıllı bileklikler genellikle sağlık ve spor takibi amacıyla kullanılmakta. Bunların yanı sıra akıllı bileklik ile telefonu kontrol edebilmek de ekstra bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık takibi ve egzersiz programlarıyla hayatınızı kolaylaştıracak, bu amaçla en çok kullanılan en iyi akıllı bileklik modelleri araştırması yaptık ve sonuçlarını içeriğimizde derledik, buyurun detaylar…

En İyi Akıllı Bileklik Modelleri

Egzersiz kayıtlarını tutan, sağlık takibi yapabilen ve bunların yanı sıra şık tasarımlarıyla göz dolduran akıllı bileklikler hangileri listeleyelim…

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

1 – Samsung Galaxy Fit2

Samsung Galaxy Fit2, el yıkamayı hatırlatan 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği ile ön plana çıkan ve aynı zamanda kırmızı ve siyah renk seçenekleri bulunan bir akıllı bileklik olarak karşımıza çıkıyor. Cihaz, fitness antrenmanlarını takip etme, adımsayar ve uyku takibi programlarına da sahip. 1,1 inç büyüklüğünde AMOLED ekran bulunan Samsung akıllı bileklik pil ömrü 21 gün, standart kullanımda ise 15 gün civarı gidiyor.

2 – Xiaomi Mi Band 8

Sporla yaşamı bir hayat felsefesi olarak görenler için muhteşem bir cihaz olan Xiaomi Mi Band 8, 150’yi aşkın fitness modu bulunuyor. Kalp atış hızı, uyku ritmi, stres seviyesini de ölçme yeteneklerine sahip. 50 metreya kadar suya dayanıklı olan Mi Band 8 1,62 inç AMOLED ekrana sahip. Spor esnasında koşu klipsi ile ayakkabı bağcığına yerleştirilebilen akıllı bileklik pek çok kayış seçeneği de sunmakta.

3 – Honor Band 6

Honor Band 6’nın en önemli özeliklerinden biri 10 dakikalık bir şarj süresiyle 3 gün boyunca kullanılabilmesi olabilir. 14 gün pil ömrü olan giyilebilir cihaz 1,47 inç’lik büyük bir ekrana sahip. Honor Band 6 ile sağlık durumu ile alakalı bazı veriler kolaylıkla elde edilebilmekte. Bu kapsamda kalp atım ritmi, kandaki oksijen doygunluğu kolaylıkla takip edilebilmekte. 10 egzersiz modu bulunan akıllı bileklikle egzersiz takibinizi de rahatlıkla yapabilirsiniz.

4 – Reeder Reefit S2 Lite

Hem fiyatı uygun olsun hem de özellikleri iyi olsun diyenler için en iyi akıllı bilekliklerden biri Reeder Reefit S2 Lite. Kullanıcı boş kaldığında uyaran, egzersiz hesapları yapan, adımsayar ve kalori kontrolü ile ön plana çıkan Reeder Reefit S2 Lite, tasarımıyla da hoş bir şekilde kombinleri tamamlıyor. 0,96 inç büyüklüğünde, ince ve uzun bir ekrana sahip olan cihazda telefon bildirimleri de listelenmekte. Reeder Reefit S2 Lite uygun fiyata pek çok özelliği bir arada sunarak tam bir fiyat performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

5 – Huawei Band 8

100 egzersiz modu bulunan Huawei Band 8 sağlık ve spor takibi için muhteşem bir cihaz. En iyi akıllı bileklik modelleri arasında yer alan Huawei Band 8 kalp atış hızı takibi, oksijen takibi, uyku takibi gibi özelliklere sahip. Tam şarj ile 14 güne kadar şarjı bitmeyen (kullanıma göre) Huawei Band 8’in AMOLED ekranı bulunuyor. Ayrıca bu akıllı bileklik ile telefondaki verilere kolaylıkla erişmek mümkün.

6 – Smart Bracelet Band M4

Smart Bracelet Band M4 kalp atış hızı takip etme, uyku takip etme özelliklerini barındıran 0,96 inç ekranı ile ince ve şık bir tasarıma sahip bir akıllı bileklik. IPS ekranından dolayı güneş ışığında dahi rahatça kullanılabilen Smart Bracelet Band M4 kan basıncı ve kandaki oksijeni de izleyebiliyor. Su geçirmez özelliğe sahip olan Smart Bracelet akıllı bileklik fotoğraf da çekebiliyor; bunun için bilekliği sallamak yeterli. Bunların yanı sıra spor ve sağlık verileri istenildiği zaman bileklikten alınabilmekte.

7 – Realme Band 2

Realme Band 2 ekranında temperli cam kullanılmış ve bu sayede oldukça sağlam bir yapıya sahip. 1,4 inç büyüklüğünde 167 x 320 çözünürlüklü bir ekrana sahip olan cihaz geniş ekran boyutu ile bildirimleri rahatlıkla görmenizi sağlamakta. 204 mAh bataryası bulunan akıllı bileklik ile yakın sağlık takibi yapılabilmekte.

8 – Amazfit Band 7

Amazfit Band 7 18 günlük batarya ömrü ile ön plana çıkıyor. Sesli arama yapılabilen bileklik kapsamında kalp ritmi sensörü bulunduğundan tüm kalp verilerine ulaşılabilmekte. Uyku takibi, adımsayar gibi özelliklerin bulunduğu cihaz dayanıklı bir yapıya sahip.

9 – Polosmart PSSW13

En iyi akıllı bileklik modelleri arasında bulunan Polosmart PSSW13, diğer cihazlarda olduğu gibi adımsayar, kalp ritmi ölçme, kalori hesaplama gibi özelliklere sahip. Hem iOS hem de Android uyumlu olan Polosmart akıllı bileklik, alık mesaj bildirimi özelliği ile de telefon yanınızda olmasa bile gelen mesajları anında görme imkanı sunuyor.

10 – Vestel Akıllı Bileklik

Tasarımı ile göz dolduran bir yapıya sahip olan Vestel akıllı bileklik toza ve suya dayanıklılığı ile ön plana çıkıyor. Mesaj ve çağrı bildirimi veren akıllı bileklikte kalp atış sensörü de bulunmakta. Müzik kontrolünün de yapılabildiği cihaz 0,91 inç OLED ekrana sahip. Tasarımı ile kombininize ayrı bir hava katacak olan Vestel akıllı bileklik üç farklı renk seçeneği ile sunulmakta.