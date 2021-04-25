En İyi Android VPN Programları – 2021

İnternette daha özgür dolaşmak, giremediğiniz bazı sitelere erişimi sağlamak, bağlantınızı şifreleyerek daha güvenli bir hale mi getirmek istiyorsunuz? On tane farklı Android VPN uygulamasını sizin için yazımızda derledik.

1) Windscribe

Windscribe ile birlikte ondan fazla ülkeye sınırsız erişim sağlayabilir ve size verilen 10GB kotayı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz.

2) Nord VPN

Nord VPN sayesinde Netflix’i ve Hulu’yu HD izleyebilir, güvenli AES 256-bit şifreleme yöntemini kullanabilirsiniz. Sınırsız P2P/Torrent indirebilir ve uygulamanın sunduğu ultra hızdan yararlanabilirsiniz.

3) Zen MATE

Zen Mate, sonsuz sayıda cihazı destekleyen bir abonelik sunuyor. %100 garantili log tutmama politikasıyla da gelişmiş bir güvenlik sunuyor. 74 ülkede 3600’dan fazla sunucuya bağlanabilirsiniz.

4) Surfshark

Sınırsız sayıda cihaz için tek bir plan sunan Surfshark, CleanWeb Reklam Engelleyici aracılığıyla reklamları engelliyor ve 30 gün içinde para iadesi sunuyor.

5) ExpressVPN

94 ülkede güvenilir sunular bulabileceğiniz bir VPN. Arabelleğe alım olmadan HD bir sunum sağlamasının yanında maksimum üç cihaza kadar çalışıyor. Android 4.1 üstü sürümlerde ve Android TV’de rahatlıkla kullanılabilir.

6) PrivateVPN

Çok sayıda cihaz için tek tıkta kullanım sunan PrivateVPN’i 55’ten fazla konum için kullanabilirsiniz.

7) CyberGhost

Cyberghost, Netflix içeriğine erişimin yanında 256-AES şifreleme ve çoklu güvenlik protokolleriyle güzel bir VPN hizmeti sunuyor.

8) VyprVPN

VyprVPN, sunucuları kendine ait bir VPN olmasının yanında verilen parayı 30 gün içinde iade etme garantisi ile geliyor ve üst düzey bir güvenlik sunuyor.

9) Hotspot Shield

256 bit AES şifreleme metodunun yanında Catapult Hydra protokolünü de kullanan uygulama, yedi gün içerisinde geri ödeme garantisi veriyor. Eğer üç yıllık plan seçerseniz sizden ayda 3 dolar istiyor ve size sade bir arka plan sunuyor.

10) IP Vanish

IP Vanish, 75 ülkede 1600’den fazla sunucu desteğiyle beraber geliyor. Kimlik bilgilerinin kayıtlarını asla yapmıyor ve güvenliğe ultra önem veriyor. 30 gün içerisinde parayı geri ödeme garantisini yanında 7/24 müşteri hizmetleri de sunuyor.