En İyi iPhone Video Oynatıcı Uygulamaları – 2021

Zamanla gelişen video içeriklerini kaliteli bir formatta izlemeyi herkes sever. Vaktimizin büyük bir kısmını videolara ayırdığımız bu zamanlarda yalnızca 3GP ve MP4 formatlarının mevcut olduğu günler geride kaldı. Artık birçok yeni format mevcut ve akıllı telefonlarınızda size tam destek olacak, pratik kullanımlar sunacak uygulamalara ihtiyacınız olacak. Özellikle bir iPhone kullanıcısıysanız bu durumda bazı eksiklikleri ve zorlukları çekmiş olmalısınız. Sorunsuz video izleme deneyimi sunan uygulamaları derledik.

1- Infuse 5 – En İyi Film İzleme Oynatıcısı

Firecore’un Infuse 5 video oynatıcı uygulaması, özellikleri ve yıllar boyunca tutarlılığı nedeniyle, En İyi iPhone Video Oynatıcı listesine dahil edilmelidir. Video oynatıcı, herhangi bir sorun olmadan çok sayıda video formatını oynatma özelliğine sahiptir. Övgüye değer AirPlay ve Altyazı desteğiyle, videoları ağ aygıtlarından da yayınlayarak izleyebilirsiniz. Bu film oynatıcının en ilginç özelliklerinden biri temiz ve düzenli arayüze sahip olmasıdır.

2- VLC For Mobile – Açık Kaynak Kodlu Video Oynatıcı

iPhone video oynatıcıları üzerine yapılan bir listede VLC media oynatıcısından söz edilmediyse kesinlikle eksiktir. Ünlü video oynatıcı masaüstünü zaten yönetiyor. Aynı şekilde VLC’nin iOS uygulaması hiç de hayal kırıklığına uğratmaz. Dönüştürmeden herhangi bir formattaki videoları oynatabilirsiniz ve harici kodlayıcı paketleri indirilmeden birden fazla kodec de oynatılabilir. Oynatıcının minimalist tasarımı da popülerliğine katkıda bulunuyor.

3- KMPLAYER – 4K Videolar İçin En İyisi

4K videoları destekleyen bir video oynatıcı arayanların en çok tercih ettiği iPhone uygulaması KMPlayer, videolarınızı kusursuz bir şekilde izlemenize yardımcı oluyor. Kolay bir kullanıcı arayüzüne sahip uygulama, ayrıca Google Drive, FTP ve Dropbox gibi ağ bulut hizmetlerinden de video oynatabiliyor.

4- 8PLAYER – Video Oynatmaktan Daha Fazlası

8Player, yalnızca video oynatma uygulaması değil; iPhone, iPad ve Apple TV’niz için evrensel bir multimedya uygulamasıdır. Uygulama, DLNA / UPnP, SMB, FTP oynatıcı ve denetleyici olarak çalışabilir. Bununla birlikte, tüm formatlar medya oynatıcı uygulaması tarafından desteklenmediği için farklı video formatlarını oynatmakta sorun yaşayabilirsiniz.

5- PlayerXtreme Media Player – En İyi Video Oynatıcısı

PlayerXtreme, iPhone ve iPad için, zengin özellikli bir video oynatıcı uygulamadır. Uygulama, videonun desteklenen hemen hemen tüm formatlarını destekler. Bu da, oynatmakta olduğunuz videonun formatı hakkında endişelenmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Uygulamanın arayüzü oynatmak istediğiniz video için cihazınızda depolanan içeriğe göz atmayı kolaylaştırır.

6- OPlayer Lite – iPad için En İyi Video Oynatıcı

OPlayer Lite video oynatıcı uygulamasıyla iPad’de video izleme deneyiminize renk katabilirsiniz. Birden fazla format desteği ile bu medya oynatıcı uygulaması, en sevdiğiniz uygulama yapmak için birçok özelliğe sahiptir. Arayüz bazılarına dağılmış gibi gelebilir, ancak tüm özellikleri tek bir ekranda görürsünüz; bu, ayarlara erişmek için videoyu durdurmanız ve düğmesine basmanız gerekmediği anlamına gelir.

7- nPLAYER LITE – Tüm Video Formatları İçin

nPlayer, iPhone ve iPad için en iyi video oynatıcı uygulamalarından biridir. Videoları neredeyse tüm formatlarda oynatan uygulama sayesinde, videoları farklı formatlara dönüştürmenize gerek kalmaz. Ayrıca uzak cihazlardan video akışı yapmanızı da sağlayan nPlayer, iPhone’daki videoları otomatik olarak senkronize edebilir.

8- CnX Player – Daha Tasarruflu Şarj Kullanımı İçin

Eğer video izlerken şarjınızın daha az bitmesini istiyorsanız, CnX oynatıcı kullanışlı bir medya oynatıcı uygulaması olabilir. Telefonunuz için oldukça hafif olan bu uygulama sayesinde, 4K Ultra HD videoları kolayca oynatabilirsiniz.

9- POWERHD – HD Videolar İçin

Genellikle iPad kullanıcılarının tercih ettiği Power HD, birçok video formatını destekliyor. Uygulama ayrıca, HD video oynatmayı ve Dolby Surround Ses teknolojilerini de kullanıcılara sunuyor. Uygulamayı kullanarak video oynatma hızını ayarlayabilir, WLAN veya USB veri kablosu ile video aktarabilir, video oynatma listesi ekleyebilir veya düzenleyebilirsiniz.

10- MX Video Player – Pratik Kullanım

Akıllı telefonlarsa oldukça yaygın olarak kullanılan, basit ama etkili bir video oynatma uygulaması olan MX Player, film izleme deneyimini keyifli hale getiren Retina ekran için optimize edildi.