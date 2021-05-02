En İyi Samsung Tablet Modelleri – Mayıs 2021

Bilindiği üzere Android pazarında en iyi tablet bilgisayar üreticisi Samsung‘tur. Şirket bu alanda henüz liderliğini bir başka firmaya kaptırmış durumda değil ve her yıl yeni bir Android tablet modeli sunmayı da ihmal etmiyor. Ayrıca şirket değiştirdiği güncelleme politikasıyla birlikte birçok tablet bilgisayarını Android 11 ve One UI 3.1‘e güncellemiş durumda.

Ayrıca Samsung, son birkaç yıl içerisinde tablet bilgisayarlarını daha kullanışlı ve verimli bir hale getirmeyi başardı. Şirketin birçok amiral gemisi, orta sınıf ve uygun fiyatlı giriş seviyesi tablet bilgisayarı bulunuyor. Bizde sizler için 2021 yılında en iyi kullanılabilir Samsung tablet bilgisayarlarını sizler için listeledik. İşte o tabletler;

Galaxy Tab S7 Plus

Samsung‘un geçen yıl piyasaya sürdüğü en iyi tabletlerden birisi olan Tab S7 Plus, metal bir çerçeveye sahip. Bu model şirketin ilk 12.4 inç ekran boyutuna sahip ilk tableti oluyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan tablet 120 Hz tazeleme hızına sahip bir ekran, 8 GB RAM / 256 GB dahili depolama, 10.090 mAh batarya kapasitesi, 5G ve S Pen desteği ile birlikte geliyor. Bu tableti daha çok evden çalışan veya eğitim gören kullanıcıların alması daha mantıklı olur.

Galaxy Tab S5e

Şirketin daha çok internette ve sosyal medyada zaman harcayan kullanıcılar için ürettiği bir model olan olan Galaxy Tab S5e, 10.5 inç Süper AMOLED bir ekran, AKG dörtlü hoparlör kurulumu ile geliyor. Böylelikle oldukça iyi ses kalitesi elde edebileceksiniz. Hafif ve ince bir tasarıma sahip olan tableti istediğiniz yere rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Bu tableti daha çok Netflix kullanan, sosyal medyada fazla zaman ayıran ve diğer multimedya içeriklerini tüketen kullanıcıların alması daha doğru olacaktır.

Galaxy Tab S6 Lite

Bütçeye uygun ve giriş seviyesi bir tablet arıyorsanız Galaxy Tab S6 Lite sizler için en uygun model olarak karşımıza çıkıyor. Çıktığı günden beri oldukça fazla satan bu model her kitleye hitap etmeye çalışıyor. Uygun fiyatı sayesinde daha çok satan tablet, S Pen desteği. 3.5 mm kulaklık girişi, 10.4 inç LCD ekrana sahip. Ağır işlere pek uygun olmayan tablet, yüksek paralar ödemeden kullanıcılara az da olsa amiral gemisi deneyimi sunuyor. Şirket ayrıca gönderdiği yeni bir güncelleme ile cihazı Android 11 tabanlı One UI 3.1‘e güncelledi.