En İyi Ücretsiz Android Uygulamaları – 2021

1 – WhatsApp





Google Play Store’da 5 milyardan fazla indirilen, 100 milyondan fazla kişi tarafından oylanan WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamasıdır. İnternet üzerinden çalışan bu uygulama sayesinde anlık mesajlaşabilir, kolaylıkla fotoğraf veya video gönderebilirsiniz. Ek olarak görüntülü ve sesli görüşme imkanlarından yararlanabilirsiniz. Telefon numaranızla kayıt olunan uygulama rehberinizdeki kişileri senkronize ederek uygulamayı kullanan kişileri WhatsApp uygulamanızda toplu bir şekilde göstermektedir.

Sohbetlerde pratik bir şekilde grup kurabilir, toplu mesaj atabilir veya WhatsApp Web aracılığıyla uygulamadaki QR kodunuzu masaüstü bilgisayarınızdaki internet tarayıcısı üzerinden eşleştirerek bilgisayardan mesajlaşabilirsiniz.

2 – Sticker Maker



Sticker Maker, WhatsApp şirketinin sticker hizmetini verebilmek için oluşturduğu bir destek uygulamasıdır. Bu sayede eğlenceli veya duygusal emoji benzeri görüntüleri kolaylıkla birilerine gönderebilirsiniz.

Uygulama sayesinde kendi stickerınızı kendiniz yapabilir ve adlandırabilirsiniz. Boyutlandırmak istediğiniz fotoğrafı kare veya daire biçiminde kesmek için uygulamadaki araçları kullanabilirsiniz. Dilerseniz üzerine yazı ekleyip kaydedebilirsiniz. Ardından WhatsApp’a göndererek kolaylıkla kullanmaya başlayabilirsiniz.

3 – Bitmoji



Görünümünüzü karikatür biçiminde yeniden oluşturmanıza olanak sağlayan bu uygulama aynı zamanda tasarladığınız karaktere özgü kıyafet seçmenizi ve bittiğinde onları çıkartma olarak kullanmanızı sağlar. Bunları çeşitli sohbet ve sosyal medya uygulamalarında doğrudan klavye üzerinden paylaşmanıza izin verir. Dilerseniz uygulamayı snapchat hesabınıza bağlayabilir ve bitmojiniji snapchat karakterimiz, görünümünüz olarak kullanabilirsiniz.

4 – Google Cihazımı Bul



Eğer unutkan biriyseniz ve sürekli bir şeylerinizi nereye koyduğunuzu hatırlamakta güçlük çekiyorsanız Google Cihazımı Bul uygulaması tam size göre bir uygulama. Bu sayede telefonunuzu, tablet veya akıllı saatinizin son konumunu öğrenebilir, Google haritalar ile mevcut son konumuna gidebilirsiniz. Cihazın sessiz moddayken bile son ses telefon sesi çaldırma, cihazı uzaktan silme, ağ ve pil durumunu görme gibi özellikleri de bulunmaktadır.

5 – Todoist: Yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı



Todoist yapılacaklar listesi uygulamasını 20 milyondan fazla kişi kullanmaktadır. Gmail, Google Calendar, Slack, Amazon Alexa , Outlook ile entegre çalışabilen bu pratik uygulama işinizi kolaylaştırarak size birçok şeyin planını rahatlıkla yapma imkanı sunar. Yarın saat 08.30’da derslerim başlıyor demenizle birlikte otomatik olarak saat ve gün tanımlayarak notunuzu sizin için oluşturur. Hedefler oluşturabilir, hatırlatıcılar kurabilir, yeni görevler ekleyebilir, saniyeler içinde organize edebilirsiniz.

6 – Flipboard



Flipboard, varsayılan olarak bildirim gönderen bir haber takip uygulamasıdır. Dilerseniz profil oluşturabilir, Hürriyet, CNN Türk, Milliyet, Onedio gibi haber sitelerini takip edebilir, sevdiğiniz haberleri kaydedebilir ve diğer arkadaşlarınızın bundan haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Ana sayfada en çok ilgi duyduğunuz haberleri seçebilir aynı ilgi alanı olan kişilerle iletişime geçebilirsiniz.

7 – Duolingo – Bedava İngilizce



Hem eğitici hem de eğlenceli olmayı başarabilen nadir dil öğrenme programlarından biri olan Duolingo birçok dili ücretsiz olarak öğrenme fırsatı sunar. İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Portekizce, Türkçe, Felemenkçe, İrlandaca, Danca, İsveççe, Ukraynaca, Esperanto, Lehçe, Yunanca, Macarca, Norveççe, İbranice, Galce, İngilizce, Svahili ve Romence dillerini pratik bir şekilde öğrenmenize yardımcı olur.

8 – PlantNet



Bir nevi botanik uygulaması gibi görünen bu uygulamanın amacı gördüğünüz veya merak ettiğiniz bitkilerin fotoğraflarını çekerek hakkında bilgi edinmenizi sağlayan pratik bir uygulamadır. Hatta diğer kullanıcılar tarafından gönderilen resimleri de görüntüleyerek nerede bulundukları, türleri hakkında bilgi edinebilir çeşitli kategorilere göz atabilirsiniz.

9 – Over: Edit & Add Text to Photos



Bu uygulama fotoğraflar, resimler ve metinlerle dolu şık tasarımlar oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip olup Instagram, Facebook ve diğer birçok sosyal mecra için de uygundur. Uygulama, birçoğu popüler sosyal site tarafından kullanılan boyutlarla tam olarak aynı şekilde çeşitli tuval boyutları arasından seçim yapma imkanı sunar. Afiş ve broşür oluşturmak için çeşitli seçeneklerle resim ve metin eklemenizi sağlar.

10 – Houzz



Evlerini yeniden dekore etmek veya geliştirmek isteyenler için çeşitli tarzlarda iç ve dış mekan fotoğrafları sunan bu uygulama sizlere fikir vermeyi amaçlar. Dilediğiniz mobilyayı veya eşyayı bularak artırılmış gerçeklik özelliği sayesinde evinizde ürünleri görmenize olanak sağlar. Bu sayede herhangi bir ürün iadesiyle, mimarla, ustayla uğraşmaktan kurtaran bu uygulamanın içerisinde sizlere yardımcı olacak birçok makale de bulunmaktadır.