En İyi Video İzleme Siteleri – 2021

YouTube, hiç şüphesiz internet üzerinden çevrimiçi ücretsiz video akışı sağlayan en büyük video platformudur. Günlük olarak görüntülenen ve yorumlanan milyarlarca videoya ev sahipliği yapıyor. Her gün büyük miktarda içerik eklenmesiyle geniş kullanıcı tabanı aktif olarak büyümeye devam ediyor. Video izleme söz konusu olduğunda en iyisidir diyebiliriz.

Bununla birlikte, video paylaşım platformunun kuralları tam olarak net olmamasından dolayı, şikayetler edildiğinde, çok fazla izlenme oranı olsa bile videolar kaldırılabiliyor. Ancak çok izlenilen videoya benzer içerikte birçok video da her geçen gün yükleniyor. Durum bu şekilde olunca bazen kullanıcılar, YouTube alternatifi video izleme sitelerini arıyor.

Şayet sizler de bu şekilde, YouTube alternatifi video izleme sitelerini arıyorsanız, sizlere 2020 yılının en iyi YouTube alternatifi olan web sitelerini sıraladık. Bunlardan dilediğinizi seçebilirsiniz.

En İyi Ücretsiz Video İzleme Siteleri | 2021

1. Dailymotion

Dailymotion, Youtube gibi popüler bir video paylaşım sitesidir ve ona benzer bir arayüze sahip. Ana sayfadasında doğrudan trend videoları bulabilir ya da üst kısımdaki kategoriler ve arama çubuğuyla daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

İçerik bakımından ise oldukça iyidir. 1080p çözünürlüğe sahip 4GB boyutunda ve 60 dakika uzunluğunda içerik yükleyebilirsiniz. Ayda 112 milyon ziyaretçiyle bu platformu ziyaret ediyor. İçeriğinizi dünya çapındaki insanlarla paylaşmak için mükemmel bir ağ geçidi olarak hizmet veriyor.

Dailymotion kendi kurallarına uyma ve uygulama kurallarına sahip olsa da, telif hakkı politikaları YouTube kadar korkutucu değil. Dolayısıyla, içerik yükleyicileri için daha fazla esneklik ve daha iyi tolerans var. Ancak bu sonuç da beraberinde bazı özellikleri de getiriyor. İçeriğin reklamlar veya ödeme yoluyla para kazanma seçeneği de vardır. Böylece izleyiciler bazı videolar üzerinde reklam görmeyi beklerken, diğer videolar tamamen ücretsizdir.

Neden Dailymotion kullanmalısınız?

– Yüksek kaliteli içerik

– YouTube’a benzer bir web sitesi düzeni, kullanımı kolay

– İçeriğin daha az kaldırılma riski, Esnek kurallar

2. Vimeo

Vimeo, sanatçılar ve klas film yapımcıları için en iyi video izleme sitelerinden biridir. Bu platform, müzik, dans, sinematografi, fotoğrafçılık veya benzeri yaratıcı çalışma gibi alanlardaki profesyonelleri, çalışmalarını göstermeye teşvik eder.

Bu yüzden bazı rastgele kedi ve köpek videoları görmek istiyorsanız, başka bir yere bakmak zorunda kalabilirsiniz. Ancak klasik kısa videolar, deneysel müzik klipleri veya ilginç fotoğraflar size aitse, Vimeo sizin için en uygun yer. Bu platform, HDR ile birlikte 4K Ultra HD görsel içeriğin keyfini çıkarabileceğiniz yüksek kaliteli içeriğe sahip olduğu için içerik yüklemek için katı kurallara sahiptir.

Vimeo’nun en iyi yanı reklamsız olmasıdır. Kullanıcılar tarafından yapılan bağışlar ve bazı videolar için ödeme duvarı tarafından desteklenmektedir. Eksileri dikkate alındığında, haftalık 500 MB’lık yükleme sınırı içerik oluşturucular için hayal kırıklığı yaratabilir. Bu limiti 5GB’a yükseltmek için bir seçenek olsa da, bunun için para ödemeniz gereklidir.

Neden Vimeo kullanmalısınız?

– Kolay arama için iyi tanımlanmış kategorilere sahip zarif arayüz

– Daha iyi bir izleme deneyimi için videoya daha çok odaklanın ve arka planda daha az dikkat dağıtıcı unsurlar kullanın

3. DTube

Blockchain teknolosi, bir zamanlar trend olmasına rağmen, hala popüler. Bu teknolojiye dayanan yeni bir video izleme ve para kazanma platformu olan DTube kısa süre önce ortaya çıktı. Bir merkezi olmayan bu web sitesi, YouTube’a iyi bir alternatiftir ve benzer bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Ana sayfada sıcak, trend ve yeni videolara göz atabilirsiniz. Daha sonra izlemek üzere video kaydetme ve trend etiketleriyle virüs içeriğini kontrol etme seçeneği de vardır. DTube’un en iyi yanı reklamsız olmasıdır. Kayıtları korumak için Steem blok zincirini kullanır.

Ayrıca kullanıcıların ilk para yatırma işlemlerini yapması veya işlem ücreti ödemesi gerekmez. Aslında, DTube’a bir video yüklemek sizi yedi gün boyunca Steem kripto para birimi ödülleri ile ödüllendirir. Ayrıca, videolara yorum yazan kullanıcılar da, para kazanma şansına sahipler.

DTube neden kullanılmalısınız?

– Size kesintisiz izleme deneyimi sağlayan reklamsız web sitesi

– Kripto para birimi kazanma şansı olan Blockchain tabanlı platform

4. Metacafe

En eski video yayın izleme sitelerinden biri olan Metacafe, 2003’te YouTube yayınlanmadan önce bile kullanılıyordu. Bu web sitesi, kısa süreli video içeriğinde 90 saniyelik kısa kliplere odaklanarak uzmanlaşmıştır. Abonelerine hızlı ve açık videolar sunar.

Metacafe’in minimal arayüzü, daha iyi göz atma için bölümleri özenle kategorize etmiştir. Ayrıca yılda ortalama 40 milyon izleyici takip ediyor. Bununla birlikte, profesyonelce hazırlanmış videolar veya karmaşık bir konu arıyorsanız, bu platform sizin için değildir.

Küçük resimler ve başlıklar içeren tıklamalı video içeriğine sahiptir. Ancak normal kullanıcılar tarafından yapılan kısa komik kliplere zaman ayırmaktan hoşlanan biri için, Metacafe, onlar için en iyi YouTube alternatifidir.

Neden Metacafe kullanmalısınız?

– 90 saniyelik kısa videoların keyfini çıkarmak için mükemmel bir site

– Hızlı ve anında ürün incelemeleri, nasıl yapılır kılavuzları ve eğlenceli içerik sunar

5. Veoh

Veoh, çevrimiçi görüntüleme deneyiminizi kolayca keşfetmenizi, izlemenizi ve kişiselleştirmenizi sağlayan YouTube gibi bir video barındırma web sitesidir.

Daha uzun videolar izlemekten zevk alırsanız, Veoh, kullanıcıların sınırsız uzunlukta videolar yüklemelerine ve göndermelerine olanak sağladığı için iyi bir seçenek olabilir. Şayet bunu isteyenler, bu sitede birkaç film, dizi ve hatta anime bulabilir.

Temiz bir kullanıcı arayüzü ve kişi ekleme, grup oluşturma ve doğrudan mesajlaşma gibi çeşitli sosyal ağ özellikleri ile Veoh, iyi bir YouTube alternatifi haline getiriyor.

Neden Veoh kullanmalısınız?

– Uzun videolar ve filmler için önerilir

6. 9Gag TV

Size sadece eğlence sağlayacak bir video paylaşım web sitesi arıyorsanız, 9GagTV tam size göre. Facebook ve Twitter kullanıcıları, GIF’ler, görüntüler ve anılar biçiminde sınırsız bir eğlence kaynağı sunan bu kanala zaten aşina.

Aynı zamanda YouTube gibi çok sayıda komik video, film fragmanı ve ilgi çekici içerik barındırıyor. Üzerinde barındırılan eğlenceli içeriğe sahip olan “WOW” ve “WTF” bölümünü keşfedebilirsiniz, ancak bazıları NSFW olabilir.

Neden 9GagTV kullanmalısınız?

– Eğlenceli görsel içeriğin sonsuz bir temini

7. Vevo

Vevo, kaliteli müzik videoları arayan insanlar için en iyi web sitelerinden biridir. Bu kanaldaki resmi müzik videolarını Drake, J Cole, Chainsmokers, vb. gibi küresel sanatçıların resmi kanallarında izleyebilirsiniz.

Müzik severler için sonsuz bir görsel içerik sunarken, müzik videolarını izlemek için YouTube’a en iyi alternatiftir. Kullanıcı arayüzü oldukça akıcıdır ve popüler sanatçıların en yeni parçalarının koleksiyonlarını sunar.

Öne çıkan oynatma listeleriyle en yeni sürümlere göz atabilir veya ünlü sanatçıların parçalarını keşfedebilirsiniz. Ancak, müzik dışında başka türde video içeriği sunmuyor, bu yüzden bu listenin altına yerleştirdim. Ancak bir süredir Türkiye’de aktif değil. Tekrardan kısa bir süre içerisinde aktif olacak.

Neden Vevo kullanmalısınız?

– En son müzik videolarını ve ünlü sanatçıların parçalarını tek bir yerde izlemek için

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