En İyi YouTube Video İndirme Uygulamaları 2023

YouTube’dan sevdiğiniz bir videoyu indirmenin yollarını arıyorsanız tam yerine geldiniz. YouTube videolarını kolayca indirmenize yardımcı olacak birçok uygulama bulunuyor. Biz de bu yazımızda videonuzu indirmenizi hızlandıracak en iyi video indirme uygulamalarını sizler için derledik.

En İyi YouTube Video İndirme Uygulamaları Listesi

SnapDownloader iTubeGO HitPaw Video Converter Free Youtube Download 4K Video Downloader Tubemate VideoHunter VideoGrabber InsTube SnapTube Youtube Downloader Any Video Converter YT3 YouTube Downloader YesTube VidMate Videoder YouTube Go KeepVid NewPipe arkTube Dentex

YouTube Video İndirme Uygulamaları

SnapDownloader

SnapDownloader, videoları kolaylıkla en iyi kalitede indirmenizi sağlayan, Windows ve macOS için en iyi video indiricilerden biridir. 900’den fazla web sitesini destekler ve videoları yüksek hızda indirebilir. SnapDownloader ile 8K, 4K, 1080p HD, 720p ve daha birçok çözünürlükteki videoları indirebilir ve zahmetsizce MP4 veya MP3 formatına dönüştürebilirsiniz. Bu yazılımla ilgili en iyi şey, kullanımının çok basit olması ve karmaşık olmamasıdır.

iTubeGO

iTubeGO, YouTube videolarını indirmenize yardımcı olan bir yazılımdır. Videoyu MP3, MP4, 4K ve HD MP4 videolarına dönüştürmek için yerleşik bir YouTube dönüştürücüye sahiptir. Ayrıca videoları MP3’e dönüştürmenize, YouTube oynatma listelerini tek seferde indirmenize ve birden fazla indirmeyi yönetmenize olanak tanır. Bu araç aynı zamanda çoklu ses ve video formatlarını da destekler. iTubeGO, herhangi bir video indirdiğinizde otomatik olarak çevrimiçi dizi ve film altyazıları arar. YouTube, Netflix, Facebook, Instagram, Dailymotion, Vimeo, BBC ve diğer çeşitli platformlardan da video indirmeyi destekler.

HitPaw Video Converter

HitPaw Video Converter, YouTube Videolarını MP4, MP3, MOV ve 1000’den fazla biçime dönüştürebilen güçlü bir YouTube video indiricisidir. Üstelik UltraFast Download özelliği ile YouTube Playlist’i indirmek 120 kat daha hızlı. HitPaw Video Converter, YouTube videosunun yanı sıra YouTube Music’i 320kbps ile MP3/WAV/OGG formatında indirmenize de olanak tanır. HitPaw Video Converter, YouTube, Instagram, Dailymotion, Reddit, Facebook ve benzeri 10000’den fazla web sitesinden video indirmeyi destekler.

Free Youtube Download

Bu uygulama, YouTube’dan yüksek kaliteli videoları toplu olarak indirmek ve bunları MP4, AVI, MOV ve MP3’e dönüştürmek için kullanımı kolay bir araçtır. Uygulama çok dilli bir arayüze sahiptir ve size oynatma listeleri, kanallar, YouTube Shorts, altyazılar vb. indirme gibi gelişmiş özellikler sunar. YouTube içeriğini doğrudan iTunes oynatma listenize de aktarabilirsiniz.

4K Video Downloader

Tüm YouTube kanallarını veya tek videoları 4K, 1080p veya 720p kalitesinde kaydetmenize olanak tanır. 4K Video Downloader, YouTube, TikTok, Facebook ve diğer video sitelerinden videolar, oynatma listeleri, kanallar ve altyazılar indirmenizi sağlayan ücretsiz bir video indiricidir. İstediğiniz YouTube kanallarından otomatik içerik indirme ayarlayabilirsiniz.

Tubemate

Tubemate, android için inanılmaz derecede kullanıcı dostu ücretsiz bir YouTube video indiricisidir. Arayüz, videoları indirmeyi çocuk oyuncağı haline getirir. Resmi olarak android için mevcut olmasa da Tubemate, android kullanıcıları arasında video indirmek için en iyi seçeneklerden biri olmuştur. İndirme sırasında video biçimini ve kalitesini seçebilirsiniz; bu, en sevdiğiniz içeriğin keyfini herhangi bir cihazda ve istediğiniz kalitede çıkarabileceğiniz anlamına gelir.

VideoHunter

VideoHunter, iyi kalitede YouTube videoları indirmek için basit ve iyi bir alternatiftir. Yazılım, kullanıcıların videoları toplu olarak ve youtube oynatma listelerini toplu olarak, kopyala ve yapıştır bağlantı yöntemiyle 6x hızlı indirme hızıyla kolayca indirmelerini sağlar. Ayrıca 8K çözünürlüklü indirmeyi de destekler. Araç bağlantı ayrıştırmayı analiz etmeyi bitirdiğinde, seçenekler arasından çıktı kalitesini seçin.

VideoGrabber

VideoGrabber, YouTube ve diğer çeşitli popüler video sitelerinden video indirmek için kullanılabilen güçlü ve verimli bir video indiricidir. Kullanımı inanılmaz derecede basit – tek yapmanız gereken indirmek istediğiniz videonun URL’sini kopyalayıp yapıştırmaktır. Entegre bir video dönüştürücüye sahiptir, böylece videolarınızı cihazınızda dinlemek için mükemmel olan MP3 ve MP4 gibi farklı dosya biçimlerine hızlı ve kolay bir şekilde dönüştürebilirsiniz. Videolarda hızlı değişiklikler yapmak veya kendi benzersiz projelerinizi oluşturmak için yerleşik video düzenleyiciyi de kullanabilirsiniz. Çevrimiçi bir araç olduğundan, android cihazınızdan herhangi bir tarayıcıyı kullanarak oldukça kolay bir şekilde erişebilir ve kullanabilirsiniz.

InsTube

İyi hız ve mükemmel kalite sunan YouTube indirme uygulamaları arıyorsanız InsTube tam size göre. İndirdiğiniz videoyu ihtiyacınız olan herhangi bir formata (M4A, PNG ve diğerleri) dönüştürmenizi sağlayan mükemmel bir dahili dönüştürücüye sahiptir. Ayrıca, indirilen tüm içerik, yetkisiz kişilerin onu normal bir albümde görememesi için bir şifresi olan ayrı bir klasöre gider. Uygulamanın dezavantajı ise; aynı anda birden fazla video indiremiyorsunuz.

SnapTube Youtube Downloader

Standart özellikler sunan Android tabanlı bir YouTube video indiricisi olan SnapTube, kullanıcıların URL kopyalama yöntemini kullanarak video getirmelerine ve tek dokunuşla mevcut en iyi kalitede indirmelerine izin verir. Ek olarak, kullanıcıların yeniden indirmek için her video bağlantısına erişebileceği anlamına gelen uygulama mağazası geçmişi vardır.

Any Video Converter

Any Video Converter (AVC), piyasadaki en iyi video dönüştürme yazılımıdır. Yazılım, editörler için özel olarak tasarlanmıştır. Ücretsiz sürümünde daha az özellik sunsa da birçok sezgisel özellik sunar. Gelişmiş özellikleri kullanmak veya tam teşekküllü düzenleme materyallerini deneyimlemek için Go-Ultimate sürümünü satın almanız gerekir. Ayrıca, güçlü düzenleme araçlarına sahip olan kullanıcılar, YouTube dahil birçok web sitesinden de video indirebiliyordu.

YT3 YouTube Downloader

YouTube içeriğini Android cihazınıza yüksek hızda indirmenizi sağlayan bir uygulamaya ihtiyacınız varsa, YT3 YouTube Downloader sizin için idealdir. Uygulama sezgiseldir ve tüm özellikleri öğrenmek için fazla zaman gerektirmez. Bir video formatı, MP3 veya MP4 ve 144p ile Full HD arasında değişen bir kalite seçmeniz ve indirmeye başlamanız gerekir. Tam olarak ihtiyacınız olanı seçmek için indirmeden önce videoları izleyebilir ve dinleyebilirsiniz. İndirilen içeriği hem cihaza hem de hafıza kartına kaydedebilir, ayrıca videoları çeşitli sosyal ağlara ekleyebilir ve Bluetooth üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

YesTube

YesTube, YouTube’dan ve 1000’den fazla video sitesinden içerik indirmenize izin veren güçlü bir Android uygulamasıdır. 4K’ya kadar indirmek için farklı video çözünürlükleri seçebilirsiniz, ancak yüksek kaliteli mobil veya Wi-Fi bağlantısı gerektirir. Ayrıca çok sayıda mevcut olan bir video formatı seçebilirsiniz: MP4, MP3, MAV, M4A, M4V, MOV, AVI ve diğerleri. YouTube’da bir video izlediğinizde bu uygulama onu otomatik olarak hatırlar ve uzun süre aramadan hemen indirebilmeniz için listeye ekler. İndirilen video, akıllı telefonunuzdaki bir parola ile açılan bir klasöre yerleştirilir, böylece yabancıların onları görmesinden endişelenmenize gerek kalmaz. Android için bu YouTube indirme uygulaması, kanaldaki tüm videolara ihtiyacınız varsa toplu modu da sunar.

VidMate

VidMate, herhangi bir YouTube videosunu dakikalar içinde indirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android uygulamasıdır. Ayrıca, yerleşik video oynatıcı sayesinde videoyu indirmeden önce doğrudan uygulamada önizleyebilirsiniz. Hızlı indirme işlevini de kullanabilirsiniz, ancak uygulamanın kendisi en uygun kaliteyi seçeceğinden videonun kalitesini önemli ölçüde bozabilir. Videonun kalitesini 4K ayarlamanız da mümkündür, ancak bu işlem uzun zaman alacaktır. Bu ücretsiz YouTube indiricisi Google Play’de mevcut değildir, ancak lisanslıdır, dolayısıyla cihazınızı korumak için bir antivirüs uygulaması kullanmanıza gerek yoktur.

Videoder

Videoder, bir videoyu indirmeden önce önizlemenizi sağlayan, Android için kullanımı kolay bir mobil YouTube video indiricisidir. Yerleşik video oynatıcı, size uygun indirme kalitesini görüntülemenizi ve seçmenizi sağlar. Bu uygulamayı kullanarak içeriği Full HD olarak indirebilirsiniz. Ayrıca video ve sesi ayrı olarak indirebilir ve MP3 veya MP4 formatındaki filmlerin keyfini çıkarabilirsiniz. İyi bir İnternet bağlantınız varsa, aynı anda birkaç indirme işlemi başlatabilirsiniz. Doğrudan YouTube’dan veya bağlantıyı kopyalayıp video indirme satırına linki yapıştırarak indirebilirsiniz, bu da sizi YouTube alternatiflerini kullanma zahmetinden kurtarır.

YouTube Go

YouTube videolarını Android’e indirmek istiyorsanız, ancak akıllı telefonunuzda çok az boş hafıza varsa, YouTube Go size yardımcı olacaktır. Bununla birlikte, belirli bir video için ne kadar alan ayrılacağını seçebilir veya SD kartı hemen bir depolama konumu olarak tanımlayabilirsiniz. Depolama miktarını kontrol etmek için indirilen videonun kalitesini de seçebilirsiniz, ancak indirilebilecek maksimum kalite HD’dir.

KeepVid

Hızlı ve kurulum gerektirmeyen bir şey arıyorsanız, KeepVid Android için en iyi YouTube indiricisidir. Sadece hızlı bir İnternet bağlantısına ihtiyacınız var ve herhangi bir video klibi çevrimiçi video indiriciye başvurmadan dakikalar içinde indirebilirsiniz. Sadece YouTube’da değil, 27 video sitesinde de içerikleri indirmeden önce izleyebilirsiniz.

NewPipe

YouTube’dan içerik indirmek için açık kaynaklı bir Android uygulaması bulmanız gerekiyorsa NewPipe dikkate değer. Bununla indirilen videoların biçimini ve kalitesini seçebilir ve videolar ve müzik için yerleşik oynatıcıyı kullanabilirsiniz. Bir videoyu indirdiğinizde yapmanız gereken iki şey var – onu bulun ve “İndir”e tıklayın, gerisini uygulama kendisi halleder. Ayrıca, NewPipe mobil YouTube indiricisi eylemlerinizin geçmişini tutmaz, bu da verilerinizi gizli tutmak için VPN kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

arkTube

arkTube, YouTube-dl komut satırı programını tam potansiyeliyle kullanan, reklamsız ve kullanımı kolay bir YouTube video indiricisidir. Bu android uygulaması son derece hafiftir. Buradaki diğer YouTube video indiricilerinin aksine, bunun özel bir YouTube bölümü yoktur. arkTube Android’e yüklendikten sonra, videoları doğrudan resmi YouTube uygulaması aracılığıyla indirebilirsiniz. Android uygulamasında, varsayılan bir video çözünürlüğü ayarlamak, bir ses codec’i seçmek, MKV biçiminde indirmek ve daha fazlasını yapmak için seçenekler bulacaksınız.

Dentex

Dentex, YouTube videolarını ücretsiz olarak indirmek için kullanabileceğiniz başka bir video indiricidir. Android uygulaması basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir ve reklam içermez. Videoyu seçtiğiniz anda, uygulama sizi video formatını seçebileceğiniz Format sekmesine götürür. Biçimi seçtikten sonra, indirme durumunu Kontrol Panelinde göreceksiniz. Bir YouTube videosu ararken filtreler yardımıyla aramayı daraltabilirsiniz. Arama sonuçlarını başka bir zaman için de kaydedebilirsiniz. Uygulamanın birden fazla tema seçeneği vardır. Bunun dışında Android uygulaması, YouTube videolarından ses çıkarmanıza da olanak tanır.