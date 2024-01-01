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Epic Games Ghostrunner Adlı Oyunu Ücretsiz Yaptı

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
1 Ocak 2024
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epic-games-ghostrunner-adli-oyunu-ucretsiz-yapti

Epic Games Store, yılbaşı özel etkinliği kapsamında 20 Aralık’tan itibaren her gün ücretsiz oyun dağıtıyor. Son olarak, geçtiğimiz gün 700 TL değerindeki Saints Row’un ücretsiz olarak sunulmasının ardından bugün (31 Aralık), aksiyon severlere hitap eden Ghostrunner’ı ücretsiz olarak sunuyor.

epic-games-ghostrunner-adli-oyunu-ucretsiz-yapti

700 TL değerindeki oyun ücretsiz oldu

Ghostrunner, GTA 5 benzeri bir deneyim sunan ve dikkat çekici bir aksiyon oyunudur. Epic Games üzerinden 1 Ocak 2024 tarihine kadar, yani yarın saat 19.00’a kadar oyunu hiçbir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca, oyunun kalıcı olarak kütüphanenizde yer alacağını belirtmekte fayda var.

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