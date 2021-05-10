Exynos 2200 Yongası Dizüstü Bilgisayarlarda Kullanılabilecek!

Bilindiği üzere Samsung, bu yılın ikinci yarısında yeni bir yonga setini daha duyuracağını açıklamıştı. AMD‘nin Radeon GPU‘sunu kullanacak olan bu yeni yonga setinin sadece akıllı telefonlarda kullanılmacağı söyleniyor. ARM tabanlı Mali serisinden daha iyi bir GPU geliştirmek için AMD ile çalışan şirket, bu yeni yongasında daha iyi bir performansı kullanıcılara aynı zamanda dizüstü bilgisayarlarda da sunmak istiyor. İlk olarak ARM tabanlı bir Windows 10 dizüstü bilgisayarda piyasaya çıkacak olan işlemcinin aynı zamanda akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda da kullanılması bekleniyor.

Exynos 2200 adında sızdırılan bu yeni yonganın resmi olarak isminin ne olacağı henüz duyurulmadı. Ancak bu yılın ikinci çeyreğinde duyurulması beklenen bu yeni yonga setinin, düşük güçlü ve amiral gemisi cihazlar için ayrı ayrı tasarlanmış AMD Radeon GPU‘suna sahip olacağı tahmin ediliyor. Korea Economic Daily tarafından paylaşılan rapora göre, bu yonga setinin Samsung Foundry’nin kendi 5nm üretim teknolojisini kullanarak üreteceği bildiriliyor.

Ayrıca raporda yeni işlemcinin “olağanüstü bilgi işlem gücü ve pil verimliliği” sunacağı da yer alıyor. Bununla birlikte raporda yeni Exynos 2200‘ün 5G, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 6E gibi gelişmiş bağlantı teknolojilerine de sahip olacağı belirtiliyor. Ayrıca yeni işlemcinin Apple‘ın M1‘ine, Qualcomm‘un Snapdragon 8 serisine rakip olacağı söyleniyor. Bu bilgiler doğru çıkarsa eğer Samsung, Qualcomm‘dan sonra Windows 10 dizüstü bilgisayarlar için ARM tabanlı bir işlemciyi piyasaya süren ilk şirket olacak.