Facebook adını Meta olarak değiştiriyor

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, bugün şirketin Oculus Connect etkinliğinde yaptığı açıklamada, resmi olarak adını Meta olarak değiştirdiğini duyurdu.

Zuckerberg’in işaret ettiği gibi, meta kelimesi, CEO’nun şirketin artırılmış ve sanal gerçekliğe yeniden canlandırılmış odağıyla gittiğini hissettiği yer olan Yunanca kelimeden geliyor.

Zuckerberg, Connect’te, geleneksel biçiminde sosyal medyaya daha az ve AR ve VR gibi daha yeni medya biçimlerine daha fazla odaklanan bağlantılı, “önce insan” bir internet olarak adlandırmak için birkaç iddialı planın ana hatlarını çizdi.

Bu platformla etkileşim kurma yöntemlerimiz hala bir araya geliyor olsa da, gördüğümüz demolar Facebook’un Messenger ve Oculus VR cihazları gibi uygulamaları arasında sorunsuz bağlantı olduğunu gösterdi.

Facebook’un Messenger veya Instagram gibi uygulamalarının hiçbiri, şirketin yeni yönünü yansıtacak şekilde adlarını veya açıklamalarını değiştirmedi, ancak @Meta Twitter tanıtıcısını ve bir Facebook açılış sayfasına yönlendiren bir Meta.com web adresini keşfettik.

Bu, Facebook tarihinde çok önemli bir nokta

Dünya çapında tanınan bir marka olan Facebook’un adını değiştireceğini duymak biraz garip olsa da, hem Facebook’un gelecek planları hem de gizlilik ve bunların eksikliği konusundaki mevcut sorunları ile uyumlu görünüyor.

Adını değiştirerek Meta, artık iki ayrı şirket gibi hissetmeden daha fazla AR / VR teknolojisine yatırım yapabilir – ABD hükümeti üyelerinin şirketi daha küçük parçalara ayırma çağrıları nedeniyle Facebook’un güçlü bir şekilde dikkate almış olabileceği bir nokta.

Yeni deneyimlere odaklanan bir şirkete sahip olmak, kamuoyunu Facebook’un mevcut kullanıcı tabanından para kazanmaya odaklanmak yerine yeni bir sayfa açtığına ve yeni teknolojilere yatırım yaptığına ikna edebilir.

Bununla birlikte, Facebook / Meta’nın iki para kazandıran sosyal medya web sitesinden, iki mesajlaşma hizmetinden veya VR / AR şirketi Facebook Reality Labs’tan vazgeçme planı yok gibi görünüyor.

Yeni bir isim, şirketin buradan nasıl ilerlediğini değiştirebilir, ancak genel olarak eski platformlarından bazılarının bugün olduğu gibi kalmasını bekleyebilirsiniz.