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Falcon Heavy Roketi USSF-52 Misyonu İçin Gökyüzüne Yükseldi

SpaceX'in güçlü roketi Falcon Heavy, 28 Aralık'ta gerçekleştirdiği USSF-52 misyonuyla Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Fatih Kuruçay

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Falcon Heavy Roketi USSF-52 Misyonu İçin Gökyüzüne Yükseldi

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SpaceX’in USSF-52 misyonu, 28 Aralık’ta Kennedy Uzay Merkezi’nden gerçekleşen bir Falcon Heavy roket fırlatmasıyla başladı. Bu görev, ertelenen bir dizi sorunun ardından nihayet hayata geçirildi. Elon Musk liderliğindeki SpaceX, uzay meraklılarına görevin detaylarını canlı olarak paylaştı.

Falcon Heavy Roketi USSF-52 Misyonu İçin Gökyüzüne Yükseldi

SpaceX Falcon Heavy roketini başarıyla ateşledi

SpaceX, USSF-52 misyonunu planladığı tarihten birkaç gün önce başlatmayı hedefliyordu, ancak kötü hava koşulları ve diğer aksilikler nedeniyle bu tarih birkaç kez ertelendi. Sonunda, 28 Aralık Perşembe günü, Falcon Heavy roketi Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkarak görevine başladı.

Falcon Heavy Roketi USSF-52 Misyonu İçin Gökyüzüne Yükseldi

Falcon Heavy, üç adet Falcon 9 güçlendiriciden oluşan etkileyici bir rokettir ve fırlatıldığında 5,5 milyon poundluk bir itme kuvvetine sahiptir, bu da onu günümüzde kullanılan en güçlü roketlerden biri yapmaktadır. Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra, Falcon Heavy’nin iki yan iticisi başarılı bir şekilde dik iniş yaparken, çekirdek itici yükü yörüngeye taşımaya devam etti.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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