Fiat Elektrikli Araç Atılımı Yaparak E-Doblo Modelini Tanıttı

Ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olan ve özellikle Doblo ve Fiorino modelleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fiat, bu mirası sürdürmede kararlı görünüyor. Egea gibi sevilen modelleriyle dikkat çeken marka, şimdi de geleceğe yönelik önemli adımlar atıyor. Doblo üretimini durdurmasının ardından, şirket şimdi de elektrikli E-Doblo ve E-Scudo modelleriyle karşımıza çıkıyor.

Fiat elektrikli modellerle hafif ticari araç başarısını pekiştiriyor

Fiat Professional, Scudo ve Türkiye’de ilk defa tüketicilerle buluşturulan Ulysse modelleriyle geçtiğimiz yıl orta ticari araç segmentinde varlığını yeniledi. Bu yıl ise Haziran ayında yeni Doblo modelini tüketicilerle buluşturan şirket, şimdi de Doblo ve Scudo modellerinin yüzde yüz elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sürüyor. Fiat Professional, hafif ticari araç segmentindeki başarısını elektrikli araçlarla desteklemeyi hedefliyor.

Fiat Professional elektrikli araçlarla sürdürülebilir geleceğe adım atıyor

Fiat Professional yetkilisi, elektrikli araçlarla desteklenen başarılarını değerlendirirken, “Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, Fiat Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından önemli bir adım.” dedi. Elektrikli Doblo ve Scudo modelleri, yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getirerek ticari araç kullanıcılarına ekonomik ve çevreci alternatifler sunmayı amaçlıyor.