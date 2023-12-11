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Fiat Elektrikli Araç Atılımı Yaparak E-Doblo Modelini Tanıttı

Fiat Professional, Türkiye'de köklü bir geçmişe sahip Doblo ve Fiorino modellerinin ardından elektrikli geleceğe adım atıyor. Yeni E-Doblo ve E-Scudo modelleri, markanın hafif ticari araç segmentindeki liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Fatih Kuruçay

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Fiat Elektrikli Araç Atılımı Yaparak E-Doblo Modelini Tanıttı

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Ülkemizde uzun bir geçmişe sahip olan ve özellikle Doblo ve Fiorino modelleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Fiat, bu mirası sürdürmede kararlı görünüyor. Egea gibi sevilen modelleriyle dikkat çeken marka, şimdi de geleceğe yönelik önemli adımlar atıyor. Doblo üretimini durdurmasının ardından, şirket şimdi de elektrikli E-Doblo ve E-Scudo modelleriyle karşımıza çıkıyor.

Fiat Elektrikli Araç Atılımı Yaparak E-Doblo Modelini Tanıttı

Fiat elektrikli modellerle hafif ticari araç başarısını pekiştiriyor

Fiat Professional, Scudo ve Türkiye’de ilk defa tüketicilerle buluşturulan Ulysse modelleriyle geçtiğimiz yıl orta ticari araç segmentinde varlığını yeniledi. Bu yıl ise Haziran ayında yeni Doblo modelini tüketicilerle buluşturan şirket, şimdi de Doblo ve Scudo modellerinin yüzde yüz elektrikli motorla donatılan versiyonlarını pazara sürüyor. Fiat Professional, hafif ticari araç segmentindeki başarısını elektrikli araçlarla desteklemeyi hedefliyor.

Fiat Elektrikli Araç Atılımı Yaparak E-Doblo Modelini Tanıttı

Fiat Professional elektrikli araçlarla sürdürülebilir geleceğe adım atıyor

Fiat Professional yetkilisi, elektrikli araçlarla desteklenen başarılarını değerlendirirken, “Hafif ticari araç segmentindeki başarımızı ve istikrarımızı elektrikli araçlarla desteklemek, Fiat Professional markasının sürdürülebilirlik vizyonu açısından önemli bir adım.” dedi. Elektrikli Doblo ve Scudo modelleri, yüzde yüz elektrikli sürüş keyfini, tüketici dostu teknolojilerle bir araya getirerek ticari araç kullanıcılarına ekonomik ve çevreci alternatifler sunmayı amaçlıyor.

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Oyun Haberleri 11 Aralık 2023
Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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