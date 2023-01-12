Fire Boltt Fire Pods Ninja 601 Kulaklıklar Satışa Çıktı!

Fire Boltt, bugün yeni bir TWS kulaklığı piyasaya sürdü. Bu, Fire Pods Ninja 601 adına sahip ve oyuncuları hedefliyor. Ses cihazı, uygun fiyatlı ve piyasadaki Xiaomi, Realme, boAt, Noise gibi markaların diğer TWS kulaklıklarının beğenisine karşı rekabet ediyor.

Fire Boltt Fire Pods Ninja 601, saplı, hafif açılı kulak uçlarına ve rahat ve güvenli bir uyum için kancaya sahip bir kulaklık olarak karşımıza çıkıyor. IPX6 dereceli ve suya dayanıklı. Kullanıcılar, kulaklıklara dokunarak çeşitli işlevleri kontrol edebiliyor. Ses cihazı ayrıca, kulaklıkların yanı sıra şarj ve saklama kutusu üzerinde bir LED ışığa sahip.

Fire Boltt Fire Pods Ninja 601, güçlü bir bas için 10 mm tam aralıklı dinamik sürücü ile donatılmış. Aramalarda net kalite için ANC ve ENC teknolojisi var. Ses cihazı, oyun oynamak için 38 ms düşük gecikme modu sunuyor.

Fire Boltt Fire Pods Ninja 601, kullanıcıların telefonu saklama kutusundan açılır açılmaz kulaklıklara bağlamasını sağlayan Super Sync teknolojisi ile birlikte geliyor. TWS kulaklık, Bluetooth 5.2 desteğine sahip.

Fire Boltt Fire Pods Ninja 601’in tek bir şarjla toplam 30 saatlik pil ömrü sunduğu iddia ediliyor. Kulaklıkların 6 saat kullanım sağladığını da belirtelim.