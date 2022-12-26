Fire Boltt Gladiator Smartwatch, Apple Watch Ultra’ya Benziyor!

Hintli AIoT markası Fire Boltt, en yeni akıllı saati Fire Boltt Gladiator‘ı piyasaya sürdü. 1,96 inç ekran paneline sahip olan ve 7 güne kadar pil ömrü sağlayan akıllı cihaz, Apple Watch Ultra‘nın tam bir kopyası.

Fire Boltt’a göre, yeni akıllı saatinin işlevsel bir tacı var. Ayrıca cihazda 123 spor modu, bir kalp atış hızı monitörü ve bir kan oksijen izleme sensörü bulunuyor.

Fire Boltt Gladiator, 600 nit maksimum parlaklığa ve ultra dar çerçeve tasarımına sahip 1,96 inç HD ekrana sahip. IP67 derecesi ile Fire Boltt Gladiator akıllı saat suya dayanıklı. Şirket, akıllı saatin toza ve çatlamaya karşı dayanıklı olduğunu iddia ediyor.

Akıllı giyilebilir cihaz, Bluetooth arama özelliğine sahip ve bir hoparlör ve bir mikrofon ile donatılmış. Ayrıca onu son derece kullanıcı dostu yapan kişiler ve çevirici uygulamaları ile önceden yüklenmiş.

Cihaz ayrıca GPS koşu, GPS yürüyüş, GPS bisiklet, GPS yaya ve GPS iz dahil olmak üzere 5 GPS destekli mod içeren 123 spor modu ile donatılmış. 24 X 7 kalp atış hızı izlemeyi destekleyen bir kalp atış hızı monitörü de dahil. Ayrıca kadın sağlığı izleme ve uyku izleme özelliklerine de sahip. Ek olarak, sürekli SpO2 izlemeyi mümkün kılan bir kan oksijenasyonu sensörü içeriyor.

Giyilebilir akıllı cihaz aynı zamanda çizilmeye karşı dayanıklı ve IP67 derecesine sahip. Yeni model, 30 Aralık’ta saat 12:00’den itibaren Amazon’da satışa çıkacak.