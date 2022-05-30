Fire-Boltt Talk 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Fire-Boltt, bugün yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Yeni saat; modern özelliklerle gelen ve şirketin akıllı saat portföyünü genişleten Fire-Boltt Talk 2 olarak adlandırılıyor. 240 x 240 piksel çözünürlüğe sahip 1.28 inç dairesel bir ekranla geliyor.

Saatin yanında ayrıca menüye erişmek ve kullanıcı arayüzünde gezinmeye yardımcı olmak için kullanılan iki taç düğmesi var. Bu düğmeler aynı zamanda sesli asistan özelliğini de etkinleştiriyor. Özellikle yeni Talk 2 akıllı saatin çerçevesi, görünüme metalik bir hava veriyor.

Ayrıca SpO2 kan oksijen takibi, kalp atış hızı haritalama; uyku izleme ve daha fazlasını içeren çeşitli sağlık izleme sistemleri de var. Cihaz, 60’tan fazla spor modunu destekliyor ve atılan adımlar, kat edilen mesafe; yakılan kaloriler ve daha fazlası gibi temel aktiviteleri takip ediyor.

Adından da anlaşılacağı gibi, Talk 2’nin öne çıkan özelliği, Bluetooth ile arama desteği; bu, temel olarak, eşleştirilmiş akıllı telefon Bluetooth menzilindeyken kullanıcıların doğrudan akıllı saatten arama yapmasına olanak tanıyor.

Diğer özellikler arasında 2048 ve flappy bird klonu gibi yerleşik oyunlar, IP68 su ve toza dayanıklılık, çoklu saat yüzleri, hava durumu güncellemeleri, müzik ve kamera kontrolleri, kadın adet döngüsü takibi ve daha fazlası yer alıyor. Fiyatı ise 32 dolar.