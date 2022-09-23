Ana SayfaTeknoloji HaberleriFitbit cihazları, 2023'ten itibaren Google hesabı gerektirecek

Fitbit cihazları, 2023’ten itibaren Google hesabı gerektirecek

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
Fitbit cihazları, 2023'ten itibaren Google hesabı gerektirecek

Bu Uygulama Apple’ın Dinamik Ada Özelliğini Android Telefonunuza Getiriyor!

Apple sonunda pek çok kişinin çirkin bulduğu çentik hakkında bir şeyler yapmayı seçti. Yeni iPhone...

Google, geçen yıl Fitbit‘i satın almayı tamamladı ve adını “Fitbit by Google” olarak değiştirdi, ancak Fitbit, satın alınmadan önce giyilebilir ürünleri piyasaya sürmeye devam etti. Müşteriler şu anda yeni cihazlar ve hizmetler için Fitbit hesaplarını kullanabilirken, 2023’ten itibaren işler değişecek.

Fitbit, 2023’te Fitbit’te Google hesaplarının kullanıma sunulmasından sonra, “Fitbit’e kaydolmak veya yeni çıkan Fitbit cihazlarını ve özelliklerini etkinleştirmek de dahil olmak üzere, Fitbit’in bazı kullanımlarının bir Google hesabı gerektireceğini” ortaya çıkarmak için destek sayfasını güncelledi.

Ancak, lansmandan sonra, Fitbit hesaplarına sahip mevcut kullanıcılar, Fitbit verilerini Google hesaplarına taşıma veya mevcut Fitbit cihazlarını ve hizmetlerini, desteklendikleri sürece Fitbit hesaplarıyla kullanmaya devam etme seçeneğine sahip olacaklar, ki bu en az 2025’in başlarına kadar.

Ayrıca bkz: Fitbit ile Google Fit Nasıl Senkronize Edilir?

Fitbit, Fitbit’teki Google hesaplarının “Fitbit ve diğer Google hizmetleri için tek bir giriş, sektör lideri hesap güvenliği, Fitbit kullanıcı verileri için merkezi gizlilik kontrolleri ve Fitbit’te Google’ın daha fazla özelliği dahil olmak üzere Fitbit kullanıcıları için bir dizi avantajı destekleyeceğini” söyledi.

Fitness verilerinizi Google ile paylaşma konusunda endişeleriniz varsa, Google’ın Fitbit alımını tamamlamak için küresel düzenleyicilerle yaptığı bağlayıcı taahhütlere uyacağını ve dolayısıyla Google için Fitbit sağlık ve zindelik verilerini kullanmayacağını bilmelisiniz.

Daha fazla ayrıntı için aşağıdaki kaynak bağlantısına gidebilirsiniz.

-- Reklam --

YouTube’a Nasıl Video Yüklenir?

YouTube'a birkaç kolay adımda video yükleyebilirsiniz. Bilgisayardan veya mobil cihazdan video yüklemek için aşağıdaki talimatları uygulamanız gerekir: Ayrıca bkz: 10...
Önceki İçerikTecno Pova Neo 5G Piyasaya Çıktı – Tüm Özellikleri
Sonraki İçerikXPeng G9, Dünyanın En Hızlı Şarj Eden Elektrikli SUV’si
KaynakFitbit

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.