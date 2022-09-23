Fitbit cihazları, 2023’ten itibaren Google hesabı gerektirecek

Google, geçen yıl Fitbit‘i satın almayı tamamladı ve adını “Fitbit by Google” olarak değiştirdi, ancak Fitbit, satın alınmadan önce giyilebilir ürünleri piyasaya sürmeye devam etti. Müşteriler şu anda yeni cihazlar ve hizmetler için Fitbit hesaplarını kullanabilirken, 2023’ten itibaren işler değişecek.

Fitbit, 2023’te Fitbit’te Google hesaplarının kullanıma sunulmasından sonra, “Fitbit’e kaydolmak veya yeni çıkan Fitbit cihazlarını ve özelliklerini etkinleştirmek de dahil olmak üzere, Fitbit’in bazı kullanımlarının bir Google hesabı gerektireceğini” ortaya çıkarmak için destek sayfasını güncelledi.

Ancak, lansmandan sonra, Fitbit hesaplarına sahip mevcut kullanıcılar, Fitbit verilerini Google hesaplarına taşıma veya mevcut Fitbit cihazlarını ve hizmetlerini, desteklendikleri sürece Fitbit hesaplarıyla kullanmaya devam etme seçeneğine sahip olacaklar, ki bu en az 2025’in başlarına kadar.

Fitbit, Fitbit’teki Google hesaplarının “Fitbit ve diğer Google hizmetleri için tek bir giriş, sektör lideri hesap güvenliği, Fitbit kullanıcı verileri için merkezi gizlilik kontrolleri ve Fitbit’te Google’ın daha fazla özelliği dahil olmak üzere Fitbit kullanıcıları için bir dizi avantajı destekleyeceğini” söyledi.

Fitness verilerinizi Google ile paylaşma konusunda endişeleriniz varsa, Google’ın Fitbit alımını tamamlamak için küresel düzenleyicilerle yaptığı bağlayıcı taahhütlere uyacağını ve dolayısıyla Google için Fitbit sağlık ve zindelik verilerini kullanmayacağını bilmelisiniz.

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