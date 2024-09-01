Fiyat performans telefonlarına Qualcomm’dan yeni işlemci geliyor; Snapdragon 6 Gen 3. Selef modeline göre önemli derecede performans artışı sunan işlemci giriş seviye mobil cihazlarda kullanılacak. 4 nm üretim sürecinden geçen yonga seti, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Qualcomm’un tanıttığı yeni çip setinin özellikleri içeriğimizde.

Fiyat Performans Telefonlarına Qualcomm’dan Yeni İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3!

Uygun fiyatlı, giriş seviye akıllı telefonlar için tasarlanan Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 özellikleri tanıtıldı. Özelliklerine bakılırsa bu yonga seti fiyat performans telefonlarının aranan yonga seti olacak. Snapdragon 7s Gen 2 çip setinin özelliklerine benzer niteliklerle gelen işlemci performans ve verimlilik bakımından iyileştirmelerle geliyor. Söz konusu yonga setinin özelliklerini açıklayalım…

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Qualcomm’un yaptığı açıklamaya göre Snapdragon 6 Gen 3, 4 nm üretim sürecinden geçmiş, 8 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu kapsamda işlemci 4 adet 2,4 GHz hızında çalışan Cortex-A78 performans çekirdeğine, 4 tane de 1,8 GHz hızında çalışan Cortex-A55 verimlilik çekirdeğine sahip. Yonga setinde Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 ve OpenGL ES 3.2 desteğine sahip olan Adreno 710 GPU yer almakta.

Yeni bütçe dostu Snapdragon işlemci bu özellikleri ile hem pil ömrünün uzatılması hem de oyunlardaki performansın artırılması bakımından iyi iş çıkarak diyebiliriz. Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6 bağlantı özellikleri Snapdragon 6 Gen 3’de bulunmuyor ancak Snapdragon 5G Modem – RF desteği ile geliyor. Bu özelliği ise 5G bağlantıda 1 Gbps hızında indirme imkanı sunuyor. Bu özelliği sayesinde bütçe dostu akıllı telefonlarda 5G bağlantısı imkanı doğuyor diyebiliriz.

1 GB’a Kadar RAM Desteği

Qualcomm yeni giriş seviye işlemcisi RAM kısmına baktığımızda 12 GB’a kadar olan 2133 MHz-LPDDR4x ve 3200MHz- LP-DDR5 bellek desteği bulunmakta. Bunun yanı sıra UFS 3.1 depolama ve Quick Charge 4+ destekleri de yonga setinin özellikleri arasında. Snapdragon 6 Gen 3 işlemci, 120 Hz hızında FHD+ çözünürlük (1080 x 2520), VP8, VP9, H.264 (AVC), H.265 (HEVC) kodek uyumlu bir şekilde çalışmakta.

Kamera kısmına baktığımızda ise işlemcide 16 Megapiksel çözünürlüğe kadar 32 ve 16 megapiksel olacak şekilde ikili kamera ve 48 megapiksellik birincil kamera destekleri bulunacak. Söz konusu kamera desteğinin yanı sıra 30 fps’de 4K çözünürlüklü video desteği de bulunmakta.

Sanpdragon’un diğer özelliklerine baktığımızda Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GLONASS, Galileo, BeiDou ve NavIC gibi niteliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Uygun fiyatlı giriş seviye telefonların performansını artıracak bu yeni işlemci ilk olarak hangi cihazlarda kullanılacak, merakla bekleniyor.