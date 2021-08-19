Fossil Gen 6’nın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Haziran ayında Fossil, eski telefonlarına WatchOS güncellemesi sunmayacağını açıkladı. Bu nedenle Fossil Gen 6′nın WatchOS ile gelmesini bekliyoruz. Akıllı saate dair yeni bilgiler bugün gün yüzüne çıktı.

Fossil Gen 6′nın 44mm ve 42mm boyutlarında gelmesi ve 50 metreye kadar su geçirmezlik sunması bekleniyor. Görsellerin de ima ettiği gibi, akıllı saatin sağ kenarında merkezi bir kurma kolu dahil olmak üzere üç düğme bulunuyor. Deri, kumaş veya metalden yapılmış bir kayıştan oluşuyor.

416 x 416 piksel çözünürlük ve her zaman açık işlev sunan 1.28 inç OLED panele sahip. 1.7GHz ARM Cortex-A53 dört çekirdekli CPU ve Adreno A504 grafikler sunan, Snapdragon Wear 4100+ yonga seti tarafından destekleniyor. 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.

Fossil Gen 6, tek bir şarjla bir gün dayanabilecek şekilde tasarlandı. Enerji tasarrufu modu etkinleştirildiğinde, birkaç gün sürüyor. Akıllı saatin tamamen şarj olması yaklaşık 1 saat sürüyor. Son olarak akıllı saatin WatchOS desteğine sahip olması bekleniyor.

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